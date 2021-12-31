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Суд вынес приговор по делу о смертельном отравлении пяти человек в Туркестанской области | BaigeNews.kz 31 декабря, 02:21
2859
Фото: Pixabay

Суд вынес приговор по делу о смертельном отравлении пяти человек в Туркестанской области

К четырём годам лишения свободы приговорили фигурантов дела о гибели женщины и её четверых детей, которые отравились угарным газом в Туркестанской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Трагедия произошла в феврале 2021 года в одном из частных домов.

Согласно материалам дела, в доме погибших газовое оборудование установили с технологическими нарушениями.

Кроме того, рабочие не имели должной квалификации. В отношении директора нанятой фирмы и его компаньона уголовное дело возбудили по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.

С учётом всех смягчающих обстоятельств, наличия у подсудимых несовершеннолетних детей, а также возмещения материального и морального ущерба главных фигурантов дела осудили на четыре года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

#приговор #суд #Общество #Отравление #угарный газ
31 декабря, 02:21
2859
Журналист

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