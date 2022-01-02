Суд в Москве пересмотрит дело об убийстве Томирис Байсафы

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Никулинский суд Москвы пересмотрит дело Муртузали Меджидова, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости

Ранее присяжные вынесли Меджидову оправдательный вердикт, но Мосгорсуд отменил его и направил дело на пересмотр.

"Судебное заседание назначено на 19 января", − сообщили в суде.

До оправдания Муртузали Меджидов содержался под стражей, в день решения суда его отпустили на свободу.

Летом этого года присяжные сочли, что вина Меджидова в смерти девушки не доказана. На основании их вердикта суд вынес оправдательный приговор. Родственники погибшей пытались взыскать с подсудимого 30 миллионов рублей компенсаций, но их гражданские иски суд отклонил.

Напомним, в апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".

Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова.