Суд в Атырау вынес приговор отчиму, который семь лет насиловал падчерицу

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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор мужчине, который в течение семи лет насиловал свою падчерицу, передает "АкЖайык".

Как следует из материалов дела, жительница Атырау с ребенком вышла замуж за жителя Алматы. Сначала в семейной жизни все было хорошо, но позднее муж резко переменился, стал избивать жену, а также в течение многих лет с помощью угроз совершал с ее дочерью развратные действия.

Только спустя семь лет, когда супруги развелись, мать узнала страшную правду и заявила в полицию. Следствие вели по части 4 статьи 121 УК РК ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего").

"Подсудимый О. совершил умышленные особо тяжкие уголовные правонарушения против личности и половой неприкосновенности малолетней, используя ее беспомощное состояние", – сообщили в пресс-службе областного суда.

Его вину полностью доказали показаниями потерпевшей, заключениями экспертиз, а также видеозаписями и перепиской в WhatsApp. Тем не менее, подсудимый не признал свою вину.

Прокурор просил назначить мужчине 20 лет лишения свободы, суд назначил 15. Мать девочки заявила, что не согласна с приговором и будет его обжаловать, чтобы добиться максимального срока в 20 лет либо пожизненного лишения свободы.