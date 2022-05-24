Суд обязал банк выдать астанчанину новый кредит для погашения долга по ипотеке

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Суд Нур-Султана обязал банк произвести рефинансирование ипотечного жилищного займа астанчанину из-за его финансовых трудностей, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

На основании договора банковского займа от 25 февраля 2019 года ответчик выдал истцу кредит в размере 20 миллионов тенге по программе "7-20-25" для покупки жилья под залог приобретаемой недвижимости.

"Ввиду потери заработка и в связи с финансовыми затруднениями истец, который воспитывает ребёнка-инвалида, подал заявление о рефинансировании займа по программе, утверждённой Национальным банком", – уточнили в суде.

При этом залоговая квартира является единственным жильём истца. Однако банк отказал истцу, указав на то, что рефинансированию подлежат займы, выданные с 2004 по 2009 год.

В комиссии по рассмотрению жалоб заёмщиков при акимате столицы одобрили рефинансирование. Однако при повторном обращении в банк истец также получил отказ. После этого заёмщик обратился в суд для защиты своих прав.

В суде установили, что решение комиссии ответчик не оспорил и не отменил, поэтому оно носит обязательный характер и подлежит исполнению.

"Решением суда иск удовлетворён, суд обязал АО "Б" рефинансировать заём", – заявили в суде.

Судебные акты вступили в законную силу.