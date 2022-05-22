Строительство спорткомплекса в Туркестанской области затянулось из-за нехватки денег

Открыть крупный спортивный комплекс должны были ещё в прошлом году, но кроме фундамента на стройплощадке так ничего и не появилось, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на "Хабар 24".
Тем временем, местным детям негде заниматься борьбой и боксом. Комплекс должен стать самым крупным в Ордабасинском районе. Помимо спортзала, он включает гостиницу, музей и парковую зону, но пока только на бумаге. Строительство заморозили ещё два года назад, из-за нехватки денег.
"Стыдно, что строительство такого объекта остановилось. Ведь тут могли бы подготовить множество чемпионов. Надеюсь, власти обратят внимание на проблему и примут меры для возобновления работы", - говорит Лесбек Жусупов, житель сельского округа Кажымукан.
Комплексу планируют присвоить имя Кажымукана Мунайтпасова. Объект расположен рядом с местом захоронения легендарного борца.
"В районе есть спортивные залы, но они очень тесные, да и особых условий в них нет. Большинство этих залов частные, поэтому приходится платить аренду. А этот комплекс будет государственный, поэтому тратиться не придётся", - отметил Калдарбек Оналбеков, житель сельского округа Кажымукан.
На завершение строительства требуется более одного миллиарда тенге, но таких средств нет ни в районном, ни в областном бюджетах.
"Из областного бюджета на начальном этапе было выделено 30 миллионов тенге. Деньги были израсходованы на заливку фундамента. Теперь работа стоит. Мы запросили финансирование из Республиканского бюджета, надеюсь, нам помогут, ведь Кажымукан был великим человеком, и комплекс, посвящённый ему, обязательно нужно завершить", - прокомментировал Азат Оралбаев, заместитель акима Ордабасинского района.