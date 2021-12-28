Строительство АЭС в Казахстане может занять 10 лет - Минэнерго

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Глава Минэнерго напомнил, что строительство любой станции, и в первую очередь, АЭС — это вопрос небыстрый", в среднем на это уходит до 10 лет."Одно из первых дел, к которым я приступил, когда меня назначили министром энергетики — мы должны были подготовить баланс. В этом году мы стали свидетелями определенных дефицитов, были вынуждены импортировать электроэнергию, у нас были перетоки из России незапланированные. Соответственно, мы сделали сейчас баланс электроэнергии производства и потребления до 2035 года. Мы однозначно видим необходимость строительства АЭС для того, чтобы обеспечить электроэнергией наше население и нашу экономику", — сказал он на брифинге в СЦК.
"Что касается какой-то определенности, этот вопрос уже обсуждается с 2013 года. За это время изучались различные земельные участки, исходя из их сейсмичности, наличия инфраструктуры, такие как сети, исходя из потребления. В шорт-листе сейчас две локации. Одна — это поселок Улкен, вторая — Курчатов. По сейсмичности они подходят. Улкен с точки зрения наличия инфраструктуры выглядит интересней, приоритетней, потому что там проходит линия электропередач 500 киловольт "Север — Юг". Кроме того, поселок Улькен находится ближе к основным нашим потребителям — это южный регион", — сообщил Магзум Мирзагалиев.Он уточнил, что окончательное решение по выбору участка пока не принято.
В Минэнерго рассказали, что деньги на строительство АЭС в Казахстане пока не выделены. В ведомстве отметили, что правительство дало поручение по подготовке предложений о возможности развития в Казахстане безопасной экологической атомной энергетики до сентября 2022 года.
Экс-президент "Казатомпрома" Мухтар Джакишев поделился мнением по поводу того, где лучше всего строить атомную электростанцию.
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