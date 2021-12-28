Строительство АЭС в Казахстане может занять 10 лет - Минэнерго

"Одно из первых дел, к которым я приступил, когда меня назначили министром энергетики — мы должны были подготовить баланс. В этом году мы стали свидетелями определенных дефицитов, были вынуждены импортировать электроэнергию, у нас были перетоки из России незапланированные. Соответственно, мы сделали сейчас баланс электроэнергии производства и потребления до 2035 года. Мы однозначно видим необходимость строительства АЭС для того, чтобы обеспечить электроэнергией наше население и нашу экономику", — сказал он на брифинге в СЦК.



Он рассказал, что сейчас для возведения АЭС рассматривают две локации.



Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил изучить возможность развития в Казахстане безопасной атомной энергетики. Он отметил, что мир движется в сторону экологизации промышленности и экономики. По его словам, уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии.Госкорпорация "Росатом" заявила, что готова взяться за строительство атомной электростанции в Казахстане. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.

В Минэнерго рассказали, что деньги на строительство АЭС в Казахстане пока не выделены. В ведомстве отметили, что правительство дало поручение по подготовке предложений о возможности развития в Казахстане безопасной экологической атомной энергетики до сентября 2022 года.

Экс-президент "Казатомпрома" Мухтар Джакишев поделился мнением по поводу того, где лучше всего строить атомную электростанцию.