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Строительство АЭС в Казахстане может занять 10 лет - Минэнерго | BaigeNews.kz 28 декабря, 22:53
2302
Фото: pixabay.com/

Строительство АЭС в Казахстане может занять 10 лет - Минэнерго

Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев прокомментировал будущее строительство атомной электростанции в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

По его словам, Казахстан однозначно видит необходимость в АЭС для обеспечения электроэнергией населения страны.
"Одно из первых дел, к которым я приступил, когда меня назначили министром энергетики — мы должны были подготовить баланс. В этом году мы стали свидетелями определенных дефицитов, были вынуждены импортировать электроэнергию, у нас были перетоки из России незапланированные. Соответственно, мы сделали сейчас баланс электроэнергии производства и потребления до 2035 года. Мы однозначно видим необходимость строительства АЭС для того, чтобы обеспечить электроэнергией наше население и нашу экономику", — сказал он на брифинге в СЦК.
Глава Минэнерго напомнил, что строительство любой станции, и в первую очередь, АЭС — это вопрос небыстрый", в среднем на это уходит до 10 лет.

Он рассказал, что сейчас для возведения АЭС рассматривают две локации.
"Что касается какой-то определенности, этот вопрос уже обсуждается с 2013 года. За это время изучались различные земельные участки, исходя из их сейсмичности, наличия инфраструктуры, такие как сети, исходя из потребления. В шорт-листе сейчас две локации. Одна — это поселок Улкен, вторая — Курчатов. По сейсмичности они подходят. Улкен с точки зрения наличия инфраструктуры выглядит интересней, приоритетней, потому что там проходит линия электропередач 500 киловольт "Север — Юг". Кроме того, поселок Улькен находится ближе к основным нашим потребителям — это южный регион", — сообщил Магзум Мирзагалиев.
Он уточнил, что окончательное решение по выбору участка пока не принято.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил изучить возможность развития в Казахстане безопасной атомной энергетики. Он отметил, что мир движется в сторону экологизации промышленности и экономики. По его словам, уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии.

Госкорпорация "Росатом" заявила, что готова взяться за строительство атомной электростанции в Казахстане. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.

В Минэнерго рассказали, что деньги на строительство АЭС в Казахстане пока не выделены. В ведомстве отметили, что правительство дало поручение по подготовке предложений о возможности развития в Казахстане безопасной экологической атомной энергетики до сентября 2022 года.

Экс-президент "Казатомпрома" Мухтар Джакишев поделился мнением по поводу того, где лучше всего строить атомную электростанцию.

#АЭС #энергетика #министерство энергетики
28 декабря, 22:53
2302
Журналист

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