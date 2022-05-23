Строительный мусор, пустые бутылки - что находят на дне реки Есиль
На реке Есиль стартовали ежегодные мелиоративные работы - водолазы укрепляют берега, углубляют русло, очищают дно водоёма от мусора и камыша, передаёт BaigeNews.kz.
Эти работы улучшают качество воды в реке и очень важны для сохранения баланса между водой и сушей, отметил директор Бухтарминского нерестово-выростного хозяйства Сымбат Ануарбеков.
BaigeNews.kz
"Они проводятся, в первую очередь, для того, чтобы Ишим не обмелел, чтобы река не превратилась в болото. Это способствует улучшению экосистемы не только для маленьких организмов, но и для рыбы", - говорит он.
В мелиорации принимают участие водолазы. Измеряя глубину, они оценивают уровень отложения ила и следят, чтобы дно водоёма не зацвело и не покрылось отходами.
BaigeNews.kz
"У нас лёгкое водолазное снаряжение: 15-литровый баллон, компенсатор плавучести, маска и камера, чтобы зафиксировать толщину ила и отразить в отчётах", - рассказал руководитель водолазной службы Николай Степанов.
На дне реки водолазы находят часто детали строительных конструкций, мусор, пустые бутылки.