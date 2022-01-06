Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Российские военные участвуют в подавлении беспорядков в Казахстане
Российские военные участвуют в подавлении беспорядков в Казахстане | BaigeNews.kz 6 января, 17:20
1570
Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные участвуют в подавлении беспорядков в Казахстане

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официально направила коллективные миротворческие силы в Казахстан, передает Russian.rt.com.

В состав контингента от России вошли подразделения воздушно-десантных войск.

Как отметили в организации, российские военные уже приступили к решению задач в республике.

Беларусь, Таджикистан и другие члены ОДКБ официально подтверждают намерения отправить своих солдат в Казахстан на усмирение протестов и беспорядков, отмечает Би-би-си.

Российское телевидение уже публикует кадры боевой техники десантных подразделений, отправляющихся в Казахстан. МИД Беларуси в четверг выпустил заявление об отправке военных в ответ на обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
"Республика Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства. В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан", — говорится в заявлении.
Пресс-служба президента Таджикистана Эмомали Рахмона в четверг сообщила, что Рахмон в телефонном разговоре с Токаевым подтвердил, что Таджикистан готов участвовать в операции ОДКБ.
"Президент Таджикистана заявил о готовности республики участвовать в миротворческих механизмах ОДКБ в соответствии со своими союзническими обязательствами", — цитирует пресс-службу Интерфакс.
Ранее стало известно, что Таджикистан собирается отправить в Казахстан около 200 солдат. Правительство Кыргызстана выпустило заявление о готовности участвовать в операции.

Интерфакс отмечает, что в Кыргызстане отправку военных за границу должен утверждать парламент, причем не менее чем двумя третями голосов. Армения, как сообщает местная пресса, отправляет в Казахстан 70 своих военных.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью.

Для стабилизации ситуации после подавления беспорядков в Казахстан направят миротворческие силы ОДКБ. Об этом сообщил председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян.

Введение войск ОДКБ не ограничивает суверенитет Казахстана, а также способствует стабилизации ситуации, считают эксперты. Мандат ОДКБ прежде всего связан с защитой от внешней агрессии.

#военные #международное сотрудничество #безопасность
6 января, 17:20
1570
Журналист

Рекомендуем