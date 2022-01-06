Российские военные участвуют в подавлении беспорядков в Казахстане

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"Республика Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства. В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан", — говорится в заявлении.Пресс-служба президента Таджикистана Эмомали Рахмона в четверг сообщила, что Рахмон в телефонном разговоре с Токаевым подтвердил, что Таджикистан готов участвовать в операции ОДКБ.
"Президент Таджикистана заявил о готовности республики участвовать в миротворческих механизмах ОДКБ в соответствии со своими союзническими обязательствами", — цитирует пресс-службу Интерфакс.Ранее стало известно, что Таджикистан собирается отправить в Казахстан около 200 солдат. Правительство Кыргызстана выпустило заявление о готовности участвовать в операции.
Для стабилизации ситуации после подавления беспорядков в Казахстан направят миротворческие силы ОДКБ. Об этом сообщил председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян.
Введение войск ОДКБ не ограничивает суверенитет Казахстана, а также способствует стабилизации ситуации, считают эксперты. Мандат ОДКБ прежде всего связан с защитой от внешней агрессии.
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