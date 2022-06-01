Столкновение поезда и авто в Алматинской области. Есть пострадавшая

Фото: inform.kz

В результате столкновения грузового поезда и легкового автомобиля в Алматинской области пострадала женщина, BaigeNews.kz.

По данным департамента полиции региона, ДТП произошло на одном из железнодорожных переездов по автодороге Шамалган — Боралдай ранним утром 1 июня. Сход вагонов не произошёл, сообщили ранее в КТЖ.

Автомобилем "ВАЗ-2107″ управлял 32-летний житель Карасайского района. Он выехал на железнодорожный переезд и оказался на пути поезда. В ДТП пострадала 30-летняя пассажирка автомашины, у неё закрытая черепно-мозговая травма и перелом руки. После оказания медицинской помощи женщину направили на амбулаторное лечение.

"По факту собран материал, предусмотренный статьей 610 частью1 КРКобАП (Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлёкшее повреждение ТС, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), который будет рассмотрен в административном суде", — добавили в полиции.