Стипендиаты программы "Болашак" обсудили конституционные реформы

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25 мая состоялась онлайн-встреча вице-министра образования и науки РК Айбата Ильясова с выпускниками и стипендиатами международной стипендии "Болашак", передаёт BaigeNews.kz. В мероприятии приняли участие более 30 выпускников и стипендиатов программы "Болашак" престижных вузов США, Европы и Азии.

Вице-министр образования и науки РК Айбат Ильясов сказал, что получив образование в лучших университетах мира, многие выпускники стипендии "Болашак" связали себя с государственной службой и уже занимают значительные политические должности.



"Треть участников Президентского молодежного кадрового резерва являются болашакерами.Таким образом, сообщество выпускников программы "Болашак" стало новой плеядой патриотичных, конкурентоспособных лидеров, активно транслирующих свои знания и компетенции на различных площадках, тем самым создавая тренд для всей казахстанской молодежи на постоянное саморазвитие", - сказал Ильясов.

Вместе с тем он отметил, что Новый Казахстан не только затрагивает сферу образования и программу "Болашак", это образ будущего нашей страны в целом. Речь, прежде всего, идет о необходимости обновления общественных ценностей и формирования нового качества нации. Выдвигая концепт "Новый Казахстан", глава государства обозначил новую цель нациостроительства на ближайшую перспективу.

"В указанных целях президент инициировал поправки в Конституцию РК, которые кардинально поменяют государственную модель и политическую систему страны. Теперь казахстанцам предстоит проголосовать "за" или "против" изменений в основной закон страны на общенациональном референдуме, который пройдет 5 июня текущего года", - сказал спикер.

Айбата Ильясов заявил, что намеченные новации существенно изменят всю конфигурацию политической системы. Фокус сделан на расширение участия граждан в управлении государством, формирование новой политической культуры.

"В указанном контексте хотелось бы подчеркнуть критическую роль выпускников программы "Болашак", как высококлассных специалистов, обладающих актуальными знаниями и навыками, а также людей, понимающих ценности других стран и народов, что является крайне важным в построении государства и общества новой формации", - резюмировал вице-министр образования и науки.