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Ставший звездой TikTok водитель попал в ДТП в Караганде | BaigeNews.kz 27 декабря, 18:55
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Ставший звездой TikTok водитель попал в ДТП в Караганде

Водитель одного из городских маршрутов Караганды, ставший известным в TikTok, попал в ДТП, передает BaigeNews.kz.

ДТП произошло 26 декабря в 16.40.

Водитель автобуса "Шаолинь", двигаясь по ул. Гапеева и выполняя маневр разворота, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом "Ютонг".

"В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. За медицинской помощью обратился 14-летний пассажир автобуса "Шаолинь", — сообщили в ДП Карагандинской областию Факт зарегистрирован в полиции.

Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Напомним, Айдос Аринов, который работает водителем автобуса в Караганде, прославился, снимая веселые ролики в TikTok.

Он работает водителем 10 лет. У Айдоса Аринова — тысячи подписчиков в TikTok. Водитель рассказывает о рабочих буднях.


#дтп #Караганда
27 декабря, 18:55
3070
Журналист

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