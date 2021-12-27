Ставший звездой TikTok водитель попал в ДТП в Караганде

Водитель одного из городских маршрутов Караганды, ставший известным в TikTok, попал в ДТП, передает BaigeNews.kz
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ДТП произошло 26 декабря в 16.40.
Водитель автобуса "Шаолинь", двигаясь по ул. Гапеева и выполняя маневр разворота, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом "Ютонг".
"В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. За медицинской помощью обратился 14-летний пассажир автобуса "Шаолинь", — сообщили в ДП Карагандинской областию Факт зарегистрирован в полиции.
Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Напомним, Айдос Аринов, который работает водителем автобуса в Караганде, прославился, снимая веселые ролики в TikTok.
Он работает водителем 10 лет. У Айдоса Аринова — тысячи подписчиков в TikTok. Водитель рассказывает о рабочих буднях.