Станции Tele2/Altel повредили во время беспорядков в Алматы

Участники погромов в Алматы повредили несколько базовых станций и других элементов оборудования оператора сотовой связи Tele2/Altel, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на оператора.
"Злоумышленники, пытавшиеся дестабилизировать обстановку, повредили несколько базовых станций и других элементов оборудования оператора Tele2/Altel, что повлекло за собой небольшие перебои в работе сети. Порядка пятидесяти станций по разным причинам были выведены из строя. Технические специалисты продолжают работать в режиме нон-стоп. На них легла очень серьезная нагрузка. Отдел эксплуатации сети продолжает выявлять поврежденные участки и налаживать работу на них", — сообщили представители оператора.
В сети Tele2/Altel зафиксирован аномальный рост потребления голосовых вызовов и отправленных SMS. В пиковые показатели рост голосовых вызовов абонентов составил +140%. В момент пиковых показателей количество отравленных абонентами SMS-сообщений составил +5000%.
В настоящее время возобновлена работа розничных отделов. По всей территории страны в период действия режима ЧП режим работы розничных отделов Tele2/Altel с 10:00 до 17:00 ежедневно.
Мобильный оператор в сжатые сроки возобновил работу call-центра. Восстановлена работа приложений и сайтов. Абоненты могут производить привычные операции, том числе обмен ресурсами внутри пакета.
С 12 января в Алматы открыты монобренды компании по адресам:
• Достык, 19;
• Желтоксан, 115 (БЦ "Кайсар Плаза");
• Абая, 109 (ТРЦ "Глобус").
В период действия ЧП всем абонентам, кто воспользуется услугой доверительный платеж, компания возвращает комиссию. Кроме того, всем абонентам, находящимся сейчас за границей, с 12 января оператор обеспечил бесплатный интернет-пакет (500 Мб) в роуминге.