Стали известны итоги торговых переговоров министра Султанова с талибами

Фото: пресс-служба МИТ РК

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов возглавил торгово-экономическую миссию в Афганистан. В состав делегации вошли сотрудники МТИ, оператора по продвижению экспорта QazTrade и представители ряда казахстанских компаний-экспортеров, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе визита в Кабул состоялись переговоры министра Султанова с представителями действующей администрации Афганистана: заместителем премьер-министра Абдулой Салам Ханафи, министром иностранных дел Амиром Хан Муттаки, исполняющим обязанности министра торговли и промышленности Нуриддином Азизи.

Султанов сообщил, что по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева нашей страной была выделена гуманитарная помощь Афганистану в виде пяти тысяч тонн муки.

"Сегодня мы дополнительно привезли 1,5 тонны груза (медикаменты). Кроме этого из Казахстана уже выехал гуманитарный груз с продовольствием и медикаментами в объеме порядка 155 тонн или на сумму 1,9 миллиона долларов. В ближайшее время он прибудет на территорию Афганистана", − сообщил Султанов

Он также проинформировал представителей афганской администрации, что Казахстан всецело поддерживает и активно участвует в усилиях ООН по преодолению гуманитарного кризиса в Афганистане. Так, Всемирная продовольственная программа закупила 20 тысяч тонн казахстанской муки.

"Наша страна, как и многие международные партнеры, выражает надежду на то, что активная фаза конфликта завершена и пришло время для восстановления страны в постконфликтном периоде", − сказал Султанов

Казахстанская делегация заверила, что наша страна заинтересована в сохранении и наращивании имеющегося уровня двусторонней торговли, как за счет объемов, так и за счет расширения перечня товаров. При этом было отмечено, что Казахстан традиционно является основным поставщиком муки и зерна в Афганистан. Более половины всего экспорта казахстанской муки и более 10 процентов экспорта зерна ориентированы исключительно на афганский рынок.

Министр торговли и интеграции РК обратил внимание на имеющиеся возможности расширения номенклатуры товарооборота. Так, экспортный потенциал в Афганистан насчитывает 45 товаров на сумму 360 миллионов долларов. Это продукция таких отраслей, как пищевая, нефтехимическая, химическая, металлургическая, легкая, машиностроительная, деревообрабатывающая.

Обе стороны отметили, что включение этих товаров в двусторонний торговый оборот будет выгодно как Казахстану, так и Афганистану, а также будет способствовать увеличению двустороннего товарооборота. При этом представители Казахстана выразили готовность закупать фрукты и овощи из Афганистана.

Казахстанская сторона также акцентировала внимание на необходимости выравнивания торгового баланса между странами. Одним из инструментов может стать промышленная кооперация казахстанского и афганского бизнеса на территории создаваемых Казахстаном центров трансграничного сотрудничества, в том числе, Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".

В ходе визита Султанов принял участие в казахстанско-афганском бизнес-форуме. С казахстанской стороны в мероприятии приняли участие 16 производителей продуктов питания, мебели и текстильной продукции.

По итогам В2В встреч и бизнес-форума были подписаны меморандумы на поставку в Афганистан макаронных изделий, муки и другой продукции.