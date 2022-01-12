Стали известны детали о первом случае заражения омикрон-штаммом в Нур-Султане

Фото: Стали известны детали о первом случае омикрона в Нур-Султане

Изначально у нулевого столичного пациента был отрицательный результат ПЦР-теста.

Стали известны детали о первом случае омикрона в Нур-Султане. О заболевшем рассказала в ходе брифинга главный государственный санитарный врач города Сархат Бейсенова, передает BaigeNews.kz.

"В период с 12 декабря 2021 и по 12 января текущего года в город прибыло из стран, где зарегистрирован штамм омикрон 2247 пассажиров. Все прибывшие граждане были направлены на недельную самоизоляцию и медицинское наблюдение. Среди них не было выявлено больных COVID-19. Но в дальнейшем при появлении клинических симптомов выявлялись положительные пробы. У одного из которых был выявлен новый штамм коронавируса - "омикрон", - сказала она.

По ее словам, на сегодня заболевший "омикроном" пациент уже здоров.

"Напомню, что он прибыл 16 декабря с отрицательным результатом ПЦР-теста. Но 22 декабря обратился за медпомощью, с болью в горле, после был обследован и материал с положительным результатом был направлен нами на секвенирование. По результатам молекулярно-генетических исследований в одной пробе был выявлен омикрон-штамм, из отобранных 25 положительных, заболевших COVID-19. Отмечу, пациент был ранее ревакцинирован, в результате которой перенес болезнь в легкой форме, в настоящее время полностью вылечился", - сообщила врач.