Стал известен победитель казахстанской версии шоу TheVoice

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Казахстанка Куралай Мейрамбек стала победительницей вокального телешоу TheVoice – "Qazaqstan дауысы", передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ"

Шоу TheVoice – "Qazaqstan дауысы" лидировало в рейтингах среди всех СМИ страны четыре месяца подряд. В итоге определен лучший исполнитель года. Им стала Куралай Мейрамбек. В финале "Qazaqstan дауысы" за главный приз – пять миллионов тенге – боролись четыре участника, за каждым из которых был закреплен их музыкальный куратор: Майра Мұхамедқызы и ее подопечный Ернар Амандық, Куралай Мейрамбек, которая представляла группу Сакена Майгазиева, Маржан Арапбаева и Аружан Айдарбек, а также исполнитель из группы ALEM Ерик Толенов.

Финальный концерт был показан в прямом эфире национального канала Qazaqstan. Ниже можно посмотреть выступление победительницы конкурса Куралай Мейрамбек. Проект "Голос Казахстана" – это казахстанская версия популярного формата TheVoice, впервые вышедшего в Голландии в 2010 году. В настоящее время TheVoice выходит более чем в 100 странах мира, завоевывая рекордную популярность и высокие рейтинги. Особенность проекта – "слепой" отбор исполнителей, деление на команды, каждую из которых курирует известный и состоявшийся артист. Казахстанская версия популярного телешоу вошла в мировой рейтинг BestoftheVoice. Песни в исполнении участников проекта "Qazaqstan дауысы" набрали более 37 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале.

Всего в этом году подали заявки на участие в проекте более 6000 человек. Такое количество желающих стало рекордным. После предварительного отбора комиссия пригласила на первый этап конкурса около 200 участников. Проект носит статус международного: на разных этапах конкурса участвовали исполнители из Украины, Кыргызстана, Грузии и Китая.