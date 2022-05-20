Стадо коров убило током в ЗКО: жители хотят подать в суд на электросетевую компанию

Несколько голов коров ранее убило током в Пятимарском сельском округе Жангалинского района ЗКО. Владельцы погибших животных намерены подать в суд на электросетевую компанию, передаёт 31 канал
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Сельчане говорят, что потеряли свой скот от поражения током из-за упавших столбов линии электропередач. Из-за этого в Жангалинском районе погибло девять коров. Однако сотрудники районной Региональной электросетевой компании (РЭК) обвиняют в случившемся местных жителей, якобы они плохо следят за своими животными.
"Начальник электросетей сказал нам лучше следить за своими коровами. Но этот столб находится в 20 метрах от дома. И у него не 220, а тысячу киловатт. А если на провод наступили бы дети, что было бы тогда? Они ждут, когда случится трагедия?", — сказал житель Жангалинского района Айболат Бокенов.
Всё произошло вечером, когда скотина возвращалась с пастбищ. Несколько коров прошли по проводам. Местные жители винят электриков в том, что они вовремя не отремонтировали линии электропередач. Вопрос об изношенности опор люди поднимали не раз.
Электролинии были установлены ещё в 50-х годах. На месте ЧП электрики и ветврачи составили акт. Пострадавшие надеются, что государство им выплатит компенсацию. Один из них оценил ущерб в миллион тенге.