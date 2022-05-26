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США поблагодарили Казахстан за помощь в осуждении вербовщика террористов | BaigeNews.kz 26 мая, 15:48
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Фото: иллюстративное/pixabay.com

США поблагодарили Казахстан за помощь в осуждении вербовщика террористов

Правительство США поблагодарило Генеральную прокуратуру Казахстана за помощь в осуждении вербовщика террористов и контрабадиста Мирсада Кандича, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщило посольство США в Казахстане на своей странице в Twitter.

В дипломатическом представительстве отметили, что Кандич был высокопоставленным членом ИГИЛ, который завербовал большое количество человек. Кандич помог им уехать в Сирию и другие страны, чтобы стать боевиками ИГИЛ.

Помимо подпитывания линии фронта армии ИГИЛ, обвиняемый помогал экстремистской группировке множеством других способов, включая поставку оружия и распространения насильственной пропаганды по всему миру для продвижения её жестокой и кровавой террористической кампании.
"Действия Кандича были напрямую связаны с атаками и существенной потерей жизни", — заявил прокурор Соединённых Штатов Пис.

#террористы #США #Генпрокуратура #международное сотрудничество
26 мая, 15:48
2115
Журналист

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