США поблагодарили Казахстан за помощь в осуждении вербовщика террористов

Правительство США поблагодарило Генеральную прокуратуру Казахстана за помощь в осуждении вербовщика террористов и контрабадиста Мирсада Кандича, передаёт BaigeNews.kz
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Об этом сообщило посольство США в Казахстане на своей странице
в Twitter.
В дипломатическом представительстве отметили, что Кандич был высокопоставленным членом ИГИЛ, который завербовал большое количество человек. Кандич помог им уехать в Сирию и другие страны, чтобы стать боевиками ИГИЛ.
Помимо подпитывания линии фронта армии ИГИЛ, обвиняемый помогал экстремистской группировке множеством других способов, включая поставку оружия и распространения насильственной пропаганды по всему миру для продвижения её жестокой и кровавой террористической кампании.
"Действия Кандича были напрямую связаны с атаками и существенной потерей жизни", — заявил прокурор Соединённых Штатов Пис.