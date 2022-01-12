Фининституты будут раскрывать информацию о казахстанцах, открывших счета в США

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Мажилисмены одобрили законопроект о ратификации соглашения между правительствами РК и США о совершенствовании международной налоговой дисциплины, передает BaigeNews.kz.

Согласно документу все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков США.

"Законопроект затрагивает деятельность финансовых организаций, в том числе кредитных организаций, страховых, брокерских и других аналогичных компаний. В случае неприсоединения к данному режиму с международных банковских переводов могут быть удержаны 30 процентов с суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории США. Присоединившиеся к Соглашению финансовые институты, будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане. Аналогично, присоединение Казахстана к Соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США", - сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Он считает, что взаимодействие между странами по этому вопросу положительно отразится и на бюджете Казахстана.

В соответствии с соглашением Казахстан выбрал модель, предусматривающую централизованный сбор информации как наиболее оптимальный, так как реализация этой модели позволит:

сохранить контроль над финансовой системой;

получать аналогичную информацию о гражданах и резидентах Казахстана от США;

сократить административные издержки финансовых институтов РК;

снизить риски для финансового сектора, связанные с требованиями соглашения.

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О международных договорах Республики Казахстан" Соглашение подлежит ратификации.