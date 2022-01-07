Средства лежат на счетах получателей - Минтруда РК о пенсиях и пособиях

Обязательства государства по выплате пенсий и пособий выполняются своевременно и в полном объеме. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает МИА "Казинформ"
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"Уважаемые граждане, казахстанцы. Хотел бы сказать, что во время чрезвычайного положения на территории РК Министерство труда и защиты выполняет свои обязательства в полном объеме. Что касается пенсий и пособий, на сегодняшний день в полном объеме и своевременно выполняется. На сегодняшний день выплачено 174 миллиардов тенге. Эти средства лежат на счетах получателей, наших граждан", - сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов.