Сразу 34 университета Казахстана вошли в список лучших вузов по версии агентства QS EECA

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В британском агентстве QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings составили список лучших вузов мира. В него вошли 34 университета Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МОН РК.

Сообщается, что рейтинг содержит информацию о топовых высших учебных заведениях Европы и стран Средней Азии. В ТОП-100 вошли семь отечественных вузов. Лидером из вошедших в список отечественных вузов стал Казахский национальный университет имени аль-Фараби. В сравнении с прошлым годом вуз поднялся на три позиции и занял 16-е место, обойдя в рейтинге такие зарубежные вузы, как Стамбульский технический университет (Турция), Вильнюсский университет (Литва) и другие.

Следом за КазНУ одну из лидирующих позиций занял Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Он расположился на 42-й строчке международного рейтинга. На третьем месте среди казахстанских вузов – Satbayev University. Среди региональных вузов в ТОП-100 вошел Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова.

"Отечественные университеты конкурируют с ведущими вузами России, Чехии, Польши, Эстонии, Литвы, Турции, Грузии, Азербайджана и других стран. Это показывает, что нашими вузами проделана большая работа по повышению качества образования. Также увеличение числа казахстанских вузов в мировом рейтинге свидетельствует о том, что наши вузы дают знания, которые соответствуют требованиям времени и мировым стандартам", – рассказал директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Отметим, что при составлении рейтинга QS EECA учитываются десять главных показателей. Среди них – академическая репутация вуза, репутация вуза среди работодателей, соотношение количества преподавателей и студентов, количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника, количество цитирований публикаций ученых вуза, доля иностранных студентов, преподавателей и сотрудников и другие.