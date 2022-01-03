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Спутники OneWeb запустят с космодрома Байконура | BaigeNews.kz 3 января, 13:35
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Фото: roscosmos.ru

Спутники OneWeb запустят с космодрома Байконура

Ожидается, что аппараты прибудут на Байконур 10 февраля.

Более 35 британских спутников связи OneWeb будут запущены с космодрома Байконур 5 марта. Об этом, как передает BaigeNews.kz, говорится в сообщении Роскосмоса.

"В соответствии с утвержденным в госкорпорации "Роскосмос" графиком пусков на 2022 год старт с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 5 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, изначально предполагалось запустить спутники в январе. Однако старт был перенесен по просьбе заказчика. Ожидается, что аппараты прибудут на Байконур 10 февраля.

Первый в 2022 году запуск британских спутников связи OneWeb планируется провести в феврале из Гвианского космического центра (космодром Куру). Всего на 2022 год запланировано семь запусков спутников OneWeb.

#Байконур #космодром
3 января, 13:35
2328
Журналист

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