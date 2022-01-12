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  • "Спутник Лайт" будет доступен с 20 января для ревакцинации в Казахстане
"Спутник Лайт" будет доступен с 20 января для ревакцинации в Казахстане | BaigeNews.kz вчера, 15:27
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Фото: pixabay.com

"Спутник Лайт" будет доступен с 20 января для ревакцинации в Казахстане

С 20 января казахстанцы смогут ревакцинацироваться препаратом "Спутник Лайт", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

По информации Минздрава, в настоящее время по стране обеспечено достаточное количество вакцин, можно получить как первичную вакцинацию, так и ревакцинацию.
"В регионах страны доступны такие вакцины, как QazVac, Vero Cell (Sinopharm), Pfizer (для детей, беременных и лиц старше 60-ти лет). С 20 января 2022 года для ревакцинации будет доступна вакцина Спутник Лайт. Объем поставки — 150 тысяч доз", — говорится в сообщении Минздрава Казахстана.
В июне 2021 года первые дозы вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" поступили в гражданский оборот. Ее планировали применять в основном для того, чтобы прививать переболевших коронавирусной инфекцией, а также тех, кто ранее уже получил вакцину.

Ранее глава глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова сообщила, что миллион доз вакцины "Спутник Лайт" завезут в Казахстан в первой половине 2022 года.

Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что нужно наладить производство вакцины "Спутник Лайт" в Казахстане. Он отметил, что следует проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины на отечественных фармплощадках.

12 января мажилисмен Гани Хамзин потребовал от Минздрава немедленно начать вакцинацию препаратом Pfizer. Он отметил, что у многих людей есть возможность заплатить за Pfizer, однако они вынуждены ждать неопределенный срок.

Напомним, до сих пор нигде не опубликована точная дата начала вакцинации препаратом Pfizer на платной основе.

#вакцина #Спутник-V #коронавирус #пандемия коронавируса
вчера, 15:27
795
Журналист

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