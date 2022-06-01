Спортплощадки и центры развития детей оборудуют во всех сёлах Казахстана

Фото: Бауыржан Жуасбаев

Оборудовать спортплощадки и центры развития детей, организовать досуговые культурные мероприятия во всех сельских населённых пунктах поручил на заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

При обсуждении Года детей глава кабмина раздал ряд поручений: акиматы регионов должны обеспечить максимальный охват детей социально уязвимых категорий оздоровлением, летним отдыхом и занятостью.

"Министерству здравоохранения принять меры по работе передвижных медицинских пунктов для проведения скринингов состояния здоровья детей, стоматологического обследования в отдалённых населённых пунктах. Для обеспечения соблюдения прав детей министерству образования совместно с акиматами ускорить введение независимых должностей уполномоченных по правам ребёнка при акиматах регионов. Министерству культуры поручаю в рамках развития внутреннего туризма организовать для максимального количества детей экскурсионно-познавательные мероприятия", – сказал Смаилов.

Для охвата детей кружками и секциями министерствам образования, культуры и спорта, акиматам регионов премьер-министр поручил обеспечить интеграцию информационных систем по реализации государственного образовательного, спортивного и творческого заказов. Это позволит увидеть реальную картину охвата детей секциями и кружками, повысить их доступность.