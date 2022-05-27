Спортивное сообщество Казахстана призвали принять участие в референдуме

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Заместитель председателя мажилиса парламента РК Павел Казанцев призвал спортивное сообщество принять участие в референдуме, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат мажилиса, член попечительского совета Казахстанского союза спортсменов выступил перед спортсменами в столице на мероприятии в поддержку референдума.





"Встреча здесь с элитой казахстанского спорта — это критически важный момент. Она является принципиально важной, потому что именно спортсмены, тренеры, лидеры нашей спортивной элиты являются огромными мультипликаторами общественного мнения. От многого, что скажет спортсмен, которого знает вся страна, будет зависеть, как вся страна и отреагирует", — сказал Павел Казанцев.

Мероприятие было организовано по инициативе члена партии Amanat, заместителя генерального секретаря Национального олимпийского комитета Серика Сапиева совместно с MTEX management и Казахстанским союзом спортсменов.



Спикерами также выступили Серик Сапиев, председатель Казахстанского союза спортсменов Азамат Карлыгашев, секретарь партии Amanat Даулет Карибек.

На встрече присутствовали именитые спортсмены: Данияр Елеусинов, Илья Ильин, Болат Джумадилов, Ермахан Ибраимов, Иван Дычко, Абзал Ажгалиев, Алия Юсупова, Сергей Цырульников, Мухтархан Дилдабеков, Адильбек Ниязымбетов, Светлана Подобедова, Марина Вольнова, Биржан Жакыпов, Галиб Джафаров и другие, а также руководители Национального паралимпийского комитета, Национального олимпийского комитета, республиканских федераций и спортивных организаций.

