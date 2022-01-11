СПК "Astana" не будет штрафовать бизнесменов за неуплату аренды до конца режима ЧП

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Astana" на период с 5 января и до окончания режима чрезвычайного положения не будет начислять арендные платы и пени по ее неуплате, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Речь идет о предпринимателях, работающих по программе "1000 мест – Уличная торговля", некоммерческих организациях и МСБ, осуществляющих социальные проекты и коммерческую деятельность в нежилых помещениях, арендуемых у СПК.