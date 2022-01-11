СПК "Astana" не будет штрафовать бизнесменов за неуплату аренды до конца режима ЧП

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АО "Социально-предпринимательская корпорация "Astana" на период с 5 января и до окончания режима чрезвычайного положения не будет начислять арендные платы и пени по ее неуплате, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Речь идет о предпринимателях, работающих по программе "1000 мест – Уличная торговля", некоммерческих организациях и МСБ, осуществляющих социальные проекты и коммерческую деятельность в нежилых помещениях, арендуемых у СПК.
"В этой сложившейся нестабильной ситуации мы хотим поддержать своих партнеров – представителей малого, среднего бизнеса и некоммерческих организаций. Принято решение приостановить начисления арендной платы предпринимателям и некоммерческим организациям, арендующим у нас нежилые помещения, а также предпринимателям, арендующим земельные участки по программе "О размещении торговых павильонов в Нур-Султане" (1000 мест – Уличная торговля) с 5 января и до окончания режима чрезвычайного положения. В этот период начисление пени по неуплате арендной платы будет также приостановлено. Уверены, что ситуация скоро стабилизируется и мы вернемся к мирной жизни", - обратились к предпринимателям в СПК "Astana".
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