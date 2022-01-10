Список работающих в Казахстане без Интернета сайтов

В Казахстане в условиях ограничения Интернета доступен ряд новостных ресурсов, в том числе tengrinews.kz, inform.kz, baq.kz, 24.kz, stopfake.kz, qazaqstan.tv, zakon.kz, baigenews.kz и сайт akorda.kz, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-центр МЦРИАП РК.

Восстановлен доступ к платежным сервисам нескольких банков. Раздел "Государственные новости" запустили на главной странице приложений Kaspi.kz, Halyk Bank и Beeline.

Следить за свежими новостями можно без доступа к Интернет в приложениях Kaspi.kz, Halyk Homebank и "Мой Beeline".