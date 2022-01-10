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Список работающих в Казахстане без Интернета сайтов | BaigeNews.kz 10 января, 17:29
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Список работающих в Казахстане без Интернета сайтов

В Казахстане в условиях ограничения Интернета доступен ряд новостных ресурсов, в том числе tengrinews.kz, inform.kz, baq.kz, 24.kz, stopfake.kz, qazaqstan.tv, zakon.kz, baigenews.kz и сайт akorda.kz, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-центр МЦРИАП РК.

Восстановлен доступ к платежным сервисам нескольких банков. Раздел "Государственные новости" запустили на главной странице приложений Kaspi.kz, Halyk Bank и Beeline.

Следить за свежими новостями можно без доступа к Интернет в приложениях Kaspi.kz, Halyk Homebank и "Мой Beeline".

#режим ЧП #интернет
10 января, 17:29
37317

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