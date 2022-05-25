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Список документов для подключения к газу планируют сократить в Нур-Султане. Об этом на своей странице в Instagram рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передаёт BaigeNews.kz.
"Если ранее для того, чтобы подключить дома к газу, необходимо было собрать восемь документов, что затягивалось более чем на шесть месяцев, то теперь планируем сократить количество документов. Данная мера принимается в рамках Указа Главы государства "О мерах по дебюрократизации деятельности госаппарата". Ранее вопрос о сокращении списка документов для подключения к газу мы рассмотрели на совещании в Правительстве с участием министерства энергетики, министерства нацэкономики, АО "НК QazaqGaz" и другими", - отметил Кульгинов.
Он напомнил, что в Нур-Султане полностью газифицировали два района - Сарыарка и Алматы. Для этого построили свыше 680 километров газораспределительных сетей, подвели внутриквартальные сети. Доступ к газу получили 14 тысяч абонентов, более шести тысяч абонентов получили техусловия. Кроме того, свыше 3, 5 тысячи домов подключили к газу (более 25 процентов). Приняли ряд льгот: нуждающимся категориям выделяют социальную помощь на подключение к газу – размер социальной помощи увеличили до 413 тысяч тенге. Всем горожанам бесплатно выдают счётчики, также есть программа беспроцентного кредитования.
"Летом начнём работы по строительству подводящего газопровода в оставшихся районах - Байконыр и Есиль. К примеру, это ЖМ Ильинка (Уркер), Ондирис, Пригородный, Тельман, микрорайоны Family Village, Garden Village и другие. Ведётся проектирование в микрорайоне Чубары. В двух районах - Есиль и Байконыр - для начала построим подводящий газопровод, а внутриквартальные сети - в следующем году. Кроме того, на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 тринадцать водогрейных котлов перевели на газ. Возобновили строительство ТЭЦ-3, ведем проектирование трёх локальных газовых котельных для обеспечения теплом новые районы застроек", - подчеркнул Алтай Кульгинов.
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