Фото: instagram.com/altay_kulginov_official

Список документов для подключения к газу планируют сократить в Нур-Султане. Об этом на своей странице в Instagram рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передаёт BaigeNews.kz.

"Если ранее для того, чтобы подключить дома к газу, необходимо было собрать восемь документов, что затягивалось более чем на шесть месяцев, то теперь планируем сократить количество документов. Данная мера принимается в рамках Указа Главы государства "О мерах по дебюрократизации деятельности госаппарата". Ранее вопрос о сокращении списка документов для подключения к газу мы рассмотрели на совещании в Правительстве с участием министерства энергетики, министерства нацэкономики, АО "НК QazaqGaz" и другими", - отметил Кульгинов.

Он напомнил, что в Нур-Султане полностью газифицировали два района - Сарыарка и Алматы. Для этого построили свыше 680 километров газораспределительных сетей, подвели внутриквартальные сети. Доступ к газу получили 14 тысяч абонентов, более шести тысяч абонентов получили техусловия. Кроме того, свыше 3, 5 тысячи домов подключили к газу (более 25 процентов). Приняли ряд льгот: нуждающимся категориям выделяют социальную помощь на подключение к газу – размер социальной помощи увеличили до 413 тысяч тенге. Всем горожанам бесплатно выдают счётчики, также есть программа беспроцентного кредитования.