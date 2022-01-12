СпецЦОНы заработают в Казахстане с 12 января

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С 12 января, за исключением трех регионов, в Казахстане заработают спецЦОНы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

График работы спецЦОНов – с 9 до 18 часов (понедельник – пятница).

Временно остаются закрытыми спецЦОНы Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. О возобновлении работы в регионах профильное министерство обещает сообщить дополнительно.

В МЦРИАП отметили, что автоуслуги остаются одними из самых востребованных госуслуг. Переоформить автомобиль можно через приложения Kaspi и Halyk Homebank.