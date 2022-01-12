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СпецЦОНы заработают в Казахстане с 12 января | BaigeNews.kz вчера, 08:45
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Фото: inbusiness.kz

СпецЦОНы заработают в Казахстане с 12 января

С 12 января, за исключением трех регионов, в Казахстане заработают спецЦОНы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

График работы спецЦОНов – с 9 до 18 часов (понедельник – пятница).

Временно остаются закрытыми спецЦОНы Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. О возобновлении работы в регионах профильное министерство обещает сообщить дополнительно.

В МЦРИАП отметили, что автоуслуги остаются одними из самых востребованных госуслуг. Переоформить автомобиль можно через приложения Kaspi и Halyk Homebank.


#ЦОН #МЦРИАП #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
вчера, 08:45
906
Журналист

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