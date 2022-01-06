Спецоперация в Алматы: террористы прикрываются мирными жителями как щитом

Силовики делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность горожан.

В Алматы продолжается антитеррористическая операция, передает BaigeNews.kz.

В МВД сообщают, что ее проведение затруднено тем, что террористы прикрываются мирными жителями как щитом, в числе которых есть женщины. В ведомстве заверили, что силовики делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность горожан.

Ранее в департаменте полиции Алматы сообщили, что в ходе антитеррористической операции ликвидированы десятки нападавших.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее в Алматы террористическим актом. Он обратился к главам государств ОДКБ за помощью. ОДКБ направит в Казахстан миротворческие силы на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки.

Сообщалось, что в ходе беспорядков в Алматы был захвачен и подожжен акимат. Протестующие захватили аэропорт, где, по неподтвержденной информации, при штурме воздушной гавани погибли двое военнослужащих. В ночь на 6 января заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил, что аэропорт был освобожден.

Мародеры грабили в мегаполисе магазины, супермаркеты, ТРЦ и отделения банков. Участники беспорядков препятствовали работе скорой помощи, наносили ущерб медработникам и громили социальные объекты.

По данным полиции, только в ночь на пятое января сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады "скорой помощи", пожарные автомашины. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков.

В Казахстане приостановлена работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня.