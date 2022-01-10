Спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов – Минобороны РК

Министерство обороны Казахстана и командование коллективными миротворческими силами ОДКБ выступили с совместным заявлением, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Казахстана. Об этом сообщил командующий миротворческими силами ОДКБ Андрей Сердюков.
По его словам, в настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных государственных, военных объектов и объектов социальной значимости.
"Выражаю признательность казахстанской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым. Организована отправка самолетами военно-транспортной авиации ВКС России российских граждан, находящихся в Алматы в отпуске или у родственников, которые выразили желание выехать на территорию Российской Федерации. Выполнение задач подразделениями коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки", - сказал Андрей Сердюков.
Заместитель министра обороны РК С. Камалетдинов отметил, что обстановка в Казахстане стабилизируется и находится под контролем органов власти.
Он поблагодарил командование и личный состав коллективных миротворческих сил ОДКБ за помощь, оказанную казахстанскому народу.
"Взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами позволило нам высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных органов и вооруженных сил, которые переброшены на борьбу с террористами. В настоящее время на территории Казахстана продолжается проведение контртеррористической операции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов", - сообщил заместитель министра обороны Казахстана.