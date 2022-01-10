Спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов – Минобороны РК

Фото: пресс-служба Минобороны РК

"Выражаю признательность казахстанской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым. Организована отправка самолетами военно-транспортной авиации ВКС России российских граждан, находящихся в Алматы в отпуске или у родственников, которые выразили желание выехать на территорию Российской Федерации. Выполнение задач подразделениями коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки", - сказал Андрей Сердюков.

"Взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами позволило нам высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных органов и вооруженных сил, которые переброшены на борьбу с террористами. В настоящее время на территории Казахстана продолжается проведение контртеррористической операции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов", - сообщил заместитель министра обороны Казахстана.



