Вымогавшего 260 тысяч долларов у бизнесмена задержал спецназ в кафе Алматы
В Алматы задержан 41-летний мужчина, вымогавший крупную сумму денег у бизнесмена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции города.
Бизнесмен написал заявление в полицию и рассказал, что малознакомый мужчина требовал у него 260 тысяч долларов, угрожая физической расправой. Факт вымогательства подтвердился: подозреваемого задержали с поличным во время спецоперации с участием полицейского спецназа.
"Деньги изъяты во время санкционированного обыска и приобщены к материалам уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 194 ч.4 УК РК. Подозреваемый взят под стражу", — рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.
Спецоперацию полицейские провели вечером в одном из кафе по проспекту Аль-Фараби. Кадры с места события показал ДП Алматы.