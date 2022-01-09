Спекулянты продавали дефицитный социальный хлеб втридорога в Алматы

Перекупщики продавали буханки по 300-380 тенге за штуку из-за нехватки социального хлеба в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".



"В эти дни зафиксировали факты необоснованного повышения цен. Некоторые перекупщики хлеба продавали его по 300-380 тенге, в то время как цена булки - 80 тенге", - отмечается в сообщении канала.



Как сообщил на брифинге руководитель управления предпринимательства и инвестиций Еркебулан Оразалин, проблема дефицита социального хлеба решится в городе в течение 3-4 дней.

Также 10 января должен возобновить свою работу еще один хлебозавод. Позже подключатся и остальные пекарни.

Крупный производитель хлебобулочных изделий "Аксай нан" во время ЧП снизил объемы производства в два раза. Приостановлена и доставка хлеба в супермаркеты. Владельцы мини-маркетов сами приезжают в заводской магазин.

