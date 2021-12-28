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Спасшему четверых детей школьнику из Костаная подарили автомобиль | BaigeNews.kz 28 декабря, 17:41
5957
Фото: instagram.com/arkhimed_mukhambetov

Спасшему четверых детей школьнику из Костаная подарили автомобиль

Школьнику Олегу Пирогу из Костаная, который вынес из горящего дома четверых детей, подарили автомобиль, передает BaigeNews.kz.

Несколько дней назад пожар произошел в одном из дачных домиков в Костанае. Ученик пятого класса Олег Пирог вынес из горящего дома четверых детей. Старшей девочке восемь лет, а младшей всего два года.

28 декабря школьнику вручили ключи от новой машины отечественного производства. Об этом сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

"Юному герою Олегу я вручил благодарственное письмо от Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Также Олег награжден медалью "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" от Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, а мама Олега — благодарственным письмом МЧС РК. Президент страны выразил слова благодарности за отвагу и мужество ученику. "В таком юном возрасте ты совершил настоящий подвиг, смело и без раздумий пришел на помощь попавшим в беду детям, предотвратил большую трагедию", — написал Касым-Жомарт Токаев. Еще раз выражаю благодарность родителям Олега за достойное воспитание детей. Поступок Олега — это пример не только для детей, но и для взрослых", — сказал Архимед Мухамбетов.

Он напомнил, что ранее семье, которая из-за пожара лишилась жилья, вручил ключи от трехкомнатной квартиры в Костанае.

#школьник #Костанайская область
28 декабря, 17:41
5957
Журналист

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