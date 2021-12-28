Спасшему четверых детей школьнику из Костаная подарили автомобиль

Фото: instagram.com/arkhimed_mukhambetov

Школьнику Олегу Пирогу из Костаная, который вынес из горящего дома четверых детей, подарили автомобиль, передает BaigeNews.kz Несколько дней назад пожар произошел в одном из дачных домиков в Костанае. Ученик пятого класса Олег Пирог вынес из горящего дома четверых детей. Старшей девочке восемь лет, а младшей всего два года.

28 декабря школьнику вручили ключи от новой машины отечественного производства. Об этом сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

"Юному герою Олегу я вручил благодарственное письмо от Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Также Олег награжден медалью "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" от Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, а мама Олега — благодарственным письмом МЧС РК. Президент страны выразил слова благодарности за отвагу и мужество ученику. "В таком юном возрасте ты совершил настоящий подвиг, смело и без раздумий пришел на помощь попавшим в беду детям, предотвратил большую трагедию", — написал Касым-Жомарт Токаев. Еще раз выражаю благодарность родителям Олега за достойное воспитание детей. Поступок Олега — это пример не только для детей, но и для взрослых", — сказал Архимед Мухамбетов.Он напомнил, что ранее семье, которая из-за пожара лишилась жилья, вручил ключи от трехкомнатной квартиры в Костанае.