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Спасшего при пожаре двух человек замдиректора НИШ Семея наградил аким | BaigeNews.kz 1 июня, 12:17
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Фото: акимата Семея

Спасшего при пожаре двух человек замдиректора НИШ Семея наградил аким

Аким Семея наградил спасшего из огня двух человек заместителя директора Семейского филиала Назарбаев интеллектуальной школы Даурена Джамбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе акимата Семея. Напомним, пожар произошёл ночью в одном из кафе города. Даурен Джамбаев, который смотрел финальный матч Лиги чемпионов, увидел из окна дым и огонь в соседнем здании.

Он сообщил в ДЧС, побежал к кафе и начал стучать во все окна и двери. Даурен Джамбаев, оказал первую помощь человеку, выбравшемуся из здания, а затем, разбив окно кирпичом, вынес из дыма и огня второго человека. Позже прибывшие на место происшествия пожарные вынесли из кафе четыре газовых баллона.
"Наш город и страна должна знать своих батыров. Ваш поступок — это яркий пример героизма, человечности и активной гражданской позиции для молодежи. Увидев опасность, вы не остались в стороне, и, рискую собственной жизнью, спасли жизни двух человек", — поблагодарил спасателя аким Семея Бакытжан Байахметов.
Помимо почётной грамоты, Даурену Джамбаеву вручили сертификат на покупку холодильника.
#спасатели #НИШ #Семей #Пожар
1 июня, 12:17
1384
Журналист

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