Спасшего при пожаре двух человек замдиректора НИШ Семея наградил аким

Аким Семея наградил спасшего из огня двух человек заместителя директора Семейского филиала Назарбаев интеллектуальной школы Даурена Джамбаева, передаёт BaigeNews.kz
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Об этом сообщили в пресс-службе акимата Семея. Напомним, пожар произошёл ночью в одном из кафе города. Даурен Джамбаев, который смотрел финальный матч Лиги чемпионов, увидел из окна дым и огонь в соседнем здании.
Он сообщил в ДЧС, побежал к кафе и начал стучать во все окна и двери. Даурен Джамбаев, оказал первую помощь человеку, выбравшемуся из здания, а затем, разбив окно кирпичом, вынес из дыма и огня второго человека. Позже прибывшие на место происшествия пожарные вынесли из кафе четыре газовых баллона.
"Наш город и страна должна знать своих батыров. Ваш поступок — это яркий пример героизма, человечности и активной гражданской позиции для молодежи. Увидев опасность, вы не остались в стороне, и, рискую собственной жизнью, спасли жизни двух человек", — поблагодарил спасателя аким Семея Бакытжан Байахметов.
Помимо почётной грамоты, Даурену Джамбаеву вручили сертификат на покупку холодильника.