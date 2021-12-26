Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Спасшего четырех детей школьника пригласил на прием аким Костанайской области
Спасшего четырех детей школьника пригласил на прием аким Костанайской области | BaigeNews.kz 26 декабря, 15:38
2601
Фото: instagram/@arkhimed_mukhambetov

Спасшего четырех детей школьника пригласил на прием аким Костанайской области

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов наградит пятиклассника Олега Пирога, который накануне спас четверых детей, передает BaigeNews.kz.

Встреча состоится 27 декабря в акимате.

"На завтра пригласил Олега, чтобы лично поблагодарить за героизм, вручить грамоту и ценные подарки. Также благодарен его родителям, воспитавших такого смелого мужчину и настоящего героя. Молодец, Олег!" – написал аким на своей странице в Instagram.

Напомним, 25 декабря Олег Пирог играл на улице и увидел густой дым из соседнего дачного дома. Мальчик знал, что здесь проживает многодетная семья и несовершеннолетние дети, старшей девочке восемь лет, а младшей всего два года.

Не дожидаясь приезда пожарных, он через окно проник внутрь задымленного помещения и, рискуя жизнью, поочередно вынес на улицу четверых детей. В это время родителей в доме не было − затопив печь, они ушли в магазин.


#Герой #школьник #Пожар #Аким
26 декабря, 15:38
2601
Журналист

Рекомендуем