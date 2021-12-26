Спасшего четырех детей школьника пригласил на прием аким Костанайской области

Фото: instagram/@arkhimed_mukhambetov

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов наградит пятиклассника Олега Пирога, который накануне спас четверых детей, передает BaigeNews.kz

Встреча состоится 27 декабря в акимате.

"На завтра пригласил Олега, чтобы лично поблагодарить за героизм, вручить грамоту и ценные подарки. Также благодарен его родителям, воспитавших такого смелого мужчину и настоящего героя. Молодец, Олег!" – написал аким на своей странице в Instagram.

Напомним, 25 декабря Олег Пирог играл на улице и увидел густой дым из соседнего дачного дома. Мальчик знал, что здесь проживает многодетная семья и несовершеннолетние дети, старшей девочке восемь лет, а младшей всего два года.

Не дожидаясь приезда пожарных, он через окно проник внутрь задымленного помещения и, рискуя жизнью, поочередно вынес на улицу четверых детей. В это время родителей в доме не было − затопив печь, они ушли в магазин.