Спасшего четырех детей школьника пригласил на прием аким Костанайской области

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Встреча состоится 27 декабря в акимате.
"На завтра пригласил Олега, чтобы лично поблагодарить за героизм, вручить грамоту и ценные подарки. Также благодарен его родителям, воспитавших такого смелого мужчину и настоящего героя. Молодец, Олег!" – написал аким на своей странице в Instagram.
Напомним, 25 декабря Олег Пирог играл на улице и увидел густой дым из соседнего дачного дома. Мальчик знал, что здесь проживает многодетная семья и несовершеннолетние дети, старшей девочке восемь лет, а младшей всего два года.
Не дожидаясь приезда пожарных, он через окно проник внутрь задымленного помещения и, рискуя жизнью, поочередно вынес на улицу четверых детей. В это время родителей в доме не было − затопив печь, они ушли в магазин.
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