Спасатели Шымкента оказали помощь бегемоту

Фото: скриншот из видео

Бегемоту шымкентского зоопарка потребовалась помощь спасателей, передает BaigeNews.kz.

На пульт "112" городского ДЧС обратилась администрация зверинца: из-за отросших нижних клыков у бегемота возникла серьезная проблема с приемом пищи.

"Спасатели оперативно-спасательного отряда, с разрешения руководства зоопарка, с помощью альпинисткого снаряжения растянули челюсть животного. Применив гидравлический резак, спасатели отрезали отросшие клыки, которые мешали ему питаться. Теперь гиппопотаму весом 3,5 тонны предстоит пройти курс длительного лечения", - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

В ведомстве напомнили, что руководство зоопарка с аналогичной просьбой обращалось и в 2019 году. Гипоппотаму по кличке Турсун также удаляли вросшие в ноздрю нижние клыки.







