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Спасатели Шымкента оказали помощь бегемоту | BaigeNews.kz 11 января, 16:20
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Фото: скриншот из видео

Спасатели Шымкента оказали помощь бегемоту

Бегемоту шымкентского зоопарка потребовалась помощь спасателей, передает BaigeNews.kz.

На пульт "112" городского ДЧС обратилась администрация зверинца: из-за отросших нижних клыков у бегемота возникла серьезная проблема с приемом пищи.

"Спасатели оперативно-спасательного отряда, с разрешения руководства зоопарка, с помощью альпинисткого снаряжения растянули челюсть животного. Применив гидравлический резак, спасатели отрезали отросшие клыки, которые мешали ему питаться. Теперь гиппопотаму весом 3,5 тонны предстоит пройти курс длительного лечения", - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

В ведомстве напомнили, что руководство зоопарка с аналогичной просьбой обращалось и в 2019 году. Гипоппотаму по кличке Турсун также удаляли вросшие в ноздрю нижние клыки.



#Шымкент #дикие животные
11 января, 16:20
1593
Журналист

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