Спасатели продолжают бороться с лесным пожаром в ВКО

Фото: скриншот видео ДЧС ВКО

В Восточном Казахстане продолжается борьба с лесным пожаром. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО, передаёт BaigeNews.kz.

В тушении пожара, помимо ДЧС ВКО, задействовали лесников, местные исполнительные органы, воинскую часть № 68303 МЧС. С пожаром сражаются 399 человек и 85 единиц техники. В Семее объявили пятый класс пожарной опасности.

"Рассматривается версия, что пожар начался из-за грозового разряда. Площадь пожара устанавливается. Для мониторинга за ситуацией с воздуха привлекли вертолет"Ми-2 "Казавиалесоохраны". На данный момент распространение огня остановлено. Ведутся работы внутри лесной зоны", — рассказали в ДЧС ВКО.

Напомним, 1 июня на территории государственного лесного природного резервата "Семей орманы" загорелся сосновый бор.



