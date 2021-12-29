Создание Социального кодекса РК прокомментировали в Минюсте

Марат Бекетаев ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.

Работу по созданию Социального кодекса в Казахстане прокомментировал министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает BaigeNews.kz.

"В плане законопроектных работ на 2022 год разработка Социального кодекса предусмотрена. Его основная цель [состоит] в том, чтобы все нормативно-правовые акты, которые предусматривают предоставление соцпомощи и соцуслуг, систематизировать в едином документе", - сказал он.

Как отметила в ходе брифинга в СЦК директор департамента законодательства Минюста Алма Муканова, разработчиком проекта Социального кодекса является Министерство труда и социальной защиты РК.

"Со сроками внесения в Правительство в октябре 2021 года и в Парламент в декабре 2022 года", - сообщила она.







