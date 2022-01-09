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  • На счета получателей пенсий и соцпособий перечислено 176,8 миллиарда тенге — Минтруда
На счета получателей пенсий и соцпособий перечислено 176,8 миллиарда тенге — Минтруда | BaigeNews.kz 9 января, 00:29
16119
Фото: pixabay.com

На счета получателей пенсий и соцпособий перечислено 176,8 миллиарда тенге — Минтруда

Социальные обязательства власти Казахстана выполняют в полном объеме.

Социальные обязательства государства выполняются в Казахстане в полном объеме. Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В частности, по информации ведомства, что все социальные обязательства государства, предусмотренные на 2022 год, исполняются в полном объеме в установленные сроки.

С 1 января 2022 года в Казахстане размеры пенсий по возрасту повышены на 7%, размеры базовой пенсии и государственных пособий увеличены на 5%. Эта мера коснулась 4,5 млн получателей.

Согласно поручению Главы государства с 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы был увеличен на 41%, с 42 500 до 60 000 тенге. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1 миллиона 650 тысяч наемных работников.

По состоянию на 8 января текущего года на счета получателей пенсий и пособий перечислено 176,8 миллиарда тенге. Все средства, предусмотренные на выплату пенсий и пособий в январе, поступят на счета получателей в соответствии с установленным порядком и утвержденным графиком, при восстановлении работы банков второго уровня.

Кроме того, гражданам, получавшим адресную социальную помощь в 4 квартале 2021 года, в связи с действием режима ЧП выплаты будут автоматически пролонгированы на 1 квартал 2022 года. Эта мера охватит 88 тысяч семей или 432 тысячи человек.

Лицам с инвалидностью, у которых наступает срок переосвидетельствования, на время действия режима ЧП будет продлена инвалидность по ранее установленной группе. Эта мера охватит 2700 человек.

#режим ЧП #Минтруда #социальные пособия #соцзащита #социальная помощь #министерство труда и социальной защиты
9 января, 00:29
16119
Журналист

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