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Сотрудники СИЗО Нур-Султана подали в суд на заключённого и выиграли | BaigeNews.kz 27 мая, 19:15
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Фото: BaigeNews.kz

Сотрудники СИЗО Нур-Султана подали в суд на заключённого и выиграли

В Нур-Султане завершилось слушание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации сотрудников СИЗО столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Иск сотрудники следственного изолятора подали в августе 2021 года после выхода на YouTube прямого эфира, дискредитирующего сотрудников учреждения и работу СИЗО в целом.

Отмечается, что в появившемся видео неоднократно распространялись ложные сведения о сотрудниках следственного изолятора, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.
"Также из личного архива подследственного показали фотографии служащих в кругу их близких родственников, что нарушает личные неимущественные права истцов", — рассказали в полиции.
Решением Сарыаркинского районного суда Нур-Султана исковые требования администрации учреждения удовлетворили. Теперь по решению суда подследственный должен опубликовать опровержение информации, которая ранее вышла на YouTube.
#СИЗО #суд #Нур-Султан
27 мая, 19:15
3159
Журналист

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