Сотрудники СИЗО Нур-Султана подали в суд на заключённого и выиграли

В Нур-Султане завершилось слушание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации сотрудников СИЗО столицы, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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Иск сотрудники следственного изолятора подали в августе 2021 года после выхода на YouTube прямого эфира, дискредитирующего сотрудников учреждения и работу СИЗО в целом.
Отмечается, что в появившемся видео неоднократно распространялись ложные сведения о сотрудниках следственного изолятора, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.
"Также из личного архива подследственного показали фотографии служащих в кругу их близких родственников, что нарушает личные неимущественные права истцов", — рассказали в полиции.
Решением Сарыаркинского районного суда Нур-Султана исковые требования администрации учреждения удовлетворили. Теперь по решению суда подследственный должен опубликовать опровержение информации, которая ранее вышла на YouTube.