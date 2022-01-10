Сотрудники органов внутренних дел почтили память погибших минутой молчания в РК

Фото: МВД РК

В подразделениях МВД по всей стране состоялась церемония минуты молчания в память о погибших в результате совершенных террористических актов.

10 января 2022 года, объявленного Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым Днем общенационального траура, в подразделениях МВД по всей стране состоялась церемония минуты молчания в память о погибших в результате совершенных террористических актов, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу МВД РК.



К личному составу обратился и.о. министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

"При обеспечении безопасности мирных граждан и отражении атак террористов, погибли от рук вооруженных преступников восемь сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии. Они исполняли свой служебный и воинский долг по защите безопасности граждан и их спокойствия, проявляя мужество и героизм. Память о погибших коллегах навсегда останется в сердцах сослуживцев и всего народа Казахстана", - сказал Ерлан Тургумбаев.

Напомним, указом Главы государства за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, посмертно награждены:

орденом "Айбын" ІІ степени

Әділбай Дастан Әділбайұлы (посмертно) – начальника отдела Департамента Комитета национальной безопасности по Жамбылской области

Барганаева Дархана Ермековича (посмертно) – инспектора специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции Алматинской области Министерства внутренних дел

Жағалбаев Жандос Мұхтарұлы (посмертно) – старшего офицера Пограничной академии Комитета национальной безопасности

Кабдинова Андрея Вячеславовича (посмертно) – начальника кафедры Пограничной академии Комитета национальной безопасности

Сланбеков Рахат Нұрбайұлы (посмертно) – участкового инспектора 1-го отдела полиции Управления полиции города Тараза Жамбылской области Министерства внутренних дел;

орденом "Айбын" ІІІ степени

Адылкана Жайыка Угулкановича (посмертно) – командира отделения Пограничной академии Комитета национальной безопасности

Алмасов Нұрболсын Ғаниұлы (посмертно) – полицейского-водителя Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел

Аманов Айбат Ерболұлы (посмертно) – военнослужащего воинской части 5514 регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии Министерства внутренних дел

Асылханова Алена Мухитовича (посмертно) – полицейского-водителя Управления полиции Алмалинского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел

Битима Мейрхана Ержановича (посмертно) – курсанта Пограничной академии Комитета национальной безопасности

Ержанова Ербола Тлеубековича (посмертно) – старшего контролера Учреждения ЛА-155/16 Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области Министерства внутренних дел

Жұпарбеков Дәулет Бауржанұлы (посмертно) – курсанта Пограничной академии Комитета национальной безопасности

Камбетова Рината Талгатовича (посмертно) – полицейского-водителя Управления полиции Алмалинского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел

Қайсаров Мадияр Оразалыұлы (посмертно) – военнослужащего воинской части 5547 регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии Министерства внутренних дел

Смаилканов Ғабдолла Ғалымұлы (посмертно) – специалиста (оператора) войсковой части 21751 Министерства обороны;

медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»

Нуркенова Адиля Дулатовича (посмертно) – младшего оперуполномоченного Комитета национальной безопасности.