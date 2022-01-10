Сотрудники органов внутренних дел почтили память погибших минутой молчания в РК

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10 января 2022 года, объявленного Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым Днем общенационального траура, в подразделениях МВД по всей стране состоялась церемония минуты молчания в память о погибших в результате совершенных террористических актов, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу МВД РК.
К личному составу обратился и.о. министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
"При обеспечении безопасности мирных граждан и отражении атак террористов, погибли от рук вооруженных преступников восемь сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии. Они исполняли свой служебный и воинский долг по защите безопасности граждан и их спокойствия, проявляя мужество и героизм. Память о погибших коллегах навсегда останется в сердцах сослуживцев и всего народа Казахстана", - сказал Ерлан Тургумбаев.
Напомним, указом Главы государства за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, посмертно награждены:
орденом "Айбын" ІІ степени
Әділбай Дастан Әділбайұлы (посмертно) – начальника отдела Департамента Комитета национальной безопасности по Жамбылской области
Барганаева Дархана Ермековича (посмертно) – инспектора специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции Алматинской области Министерства внутренних дел
Жағалбаев Жандос Мұхтарұлы (посмертно) – старшего офицера Пограничной академии Комитета национальной безопасности
Кабдинова Андрея Вячеславовича (посмертно) – начальника кафедры Пограничной академии Комитета национальной безопасности
Сланбеков Рахат Нұрбайұлы (посмертно) – участкового инспектора 1-го отдела полиции Управления полиции города Тараза Жамбылской области Министерства внутренних дел;
орденом "Айбын" ІІІ степени
Адылкана Жайыка Угулкановича (посмертно) – командира отделения Пограничной академии Комитета национальной безопасности
Алмасов Нұрболсын Ғаниұлы (посмертно) – полицейского-водителя Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел
Аманов Айбат Ерболұлы (посмертно) – военнослужащего воинской части 5514 регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии Министерства внутренних дел
Асылханова Алена Мухитовича (посмертно) – полицейского-водителя Управления полиции Алмалинского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел
Битима Мейрхана Ержановича (посмертно) – курсанта Пограничной академии Комитета национальной безопасности
Ержанова Ербола Тлеубековича (посмертно) – старшего контролера Учреждения ЛА-155/16 Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области Министерства внутренних дел
Жұпарбеков Дәулет Бауржанұлы (посмертно) – курсанта Пограничной академии Комитета национальной безопасности
Камбетова Рината Талгатовича (посмертно) – полицейского-водителя Управления полиции Алмалинского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел
Қайсаров Мадияр Оразалыұлы (посмертно) – военнослужащего воинской части 5547 регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии Министерства внутренних дел
Смаилканов Ғабдолла Ғалымұлы (посмертно) – специалиста (оператора) войсковой части 21751 Министерства обороны;
медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»
Нуркенова Адиля Дулатовича (посмертно) – младшего оперуполномоченного Комитета национальной безопасности.
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