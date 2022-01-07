Сотрудник телеканала погиб во время спецоперации в Алматы

"Коллектив АО "Телерадиокомпания "Almaty" с прискорбием сообщает, что 6 января вечером в результате преступных действий террористов, сотрудник компании Базарбаев Муратхан Абдаевич во время исполнения служебного долга получил ранения, не совместимые с жизнью. Приносим свои глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего и скорбим по безвременной потере нашего дорогого коллеги Муратхана Абдаевича. Мы всегда будем помнить его героизм, преданность своему профессиональному делу, его отзывчивость и доброту", - сообщили в телекомпании.