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Сотрудник телеканала погиб во время спецоперации в Алматы | BaigeNews.kz 7 января, 12:05
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Фото: unian.net

Сотрудник телеканала погиб во время спецоперации в Алматы

В Алматы во время зачистки города от террористов погиб сотрудник городского телеканала, передает BaigeNews.kz. Эту информацию подтвердили в АО "Телерадиокомпания "Almaty".

"Коллектив АО "Телерадиокомпания "Almaty" с прискорбием сообщает, что 6 января вечером в результате преступных действий террористов, сотрудник компании Базарбаев Муратхан Абдаевич во время исполнения служебного долга получил ранения, не совместимые с жизнью. Приносим свои глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего и скорбим по безвременной потере нашего дорогого коллеги Муратхана Абдаевича. Мы всегда будем помнить его героизм, преданность своему профессиональному делу, его отзывчивость и доброту", - сообщили в телекомпании.

В Алматы проходит контртеррористическая спецоперация. Как сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента Казахстана Даурен Абаев террористы захватили и разрушили административные здания города, офисы телеканалов.

Вооруженными бандами было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Дважды силами пограничных войск были отбиты нападения на телебашню в Коктобе. Оперативно был захвачен аэропорт и несколько самолетов, рассказал Абаев.

#теракт в Алматы #режим ЧП
7 января, 12:05
1855
Журналист

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