Сотрудник детсада в Жамбылской области похитил 54 миллиона тенге

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Провинившийся работник осужден к шести годам лишения свободы.

Выявлен факт хищения бюджетных средств в одном из детских домов Жамбылской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Как сообщается, сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области в рамках проекта "Qamqor" установлен факт хищения денежных средств работником детского сада "Акбота" отдела образования Сарысуского района.

Следствием установлено, что ответственный работник по бюджету детского сада г-н А., используя свое служебное положение, в период с 2018 по 2021 годы путем незаконных перечислений на свой карточный счет похитил бюджетные средства в общей сумме на 54 миллиона тенге.

Провинившийся работник осужден к шести годам лишения свободы.

Часть ущерба в размере 18 миллионов тенге возвращена в бюджет.