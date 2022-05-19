Составлен рейтинг лучших и худших вузов Казахстана

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"Итоги рейтинга показали, что в число аутсайдеров вошли вузы, которые не провели работу по совершенствованию образовательных программ. Как правило, эти вузы мало инвестируют в образовательные программы, не привлекают преподавателей-практиков и ежегодно набирают абитуриентов с низкими баллами ЕНТ/КТ. В очередной раз обращаем внимание абитуриентов и их родителей на то, что при выборе университета необходимо ориентироваться на качество образовательных услуг. Как показала практика, вузы-аутсайдеры по итогам рейтинга МОН и работодателей впоследствии попадали в список закрываемых вузов", — отметили в министерстве.Однако есть и положительная тенденция. В казахстанских вузах к учебному процессу стали чаще привлекать преподавателей с практическим опытом, особенно по практикоориентированным специальностям. Число преподавателей-практиков увеличилось до 75 процентов, показывает статистика. Ранее МОН внесло изменения в законодательство для того, чтобы отечественные вузы могли приглашать на работу профессионалов-практиков от производства, не являющихся штатными работниками и не имеющих ученые степени.
"Хороший показатель по опыту участия в программе академической мобильности, в том числе в зарубежных вузах, — 55 процентов выпускников. Наблюдаются значительные улучшения и по показателям цифровизации системы образования. Уже 90 процентов вузов имеют электронные библиотеки, 87 процентов вузов внедрили систему антиплагиата, 81 процент — систему прокторинга", — отметили в МОН.По информации чиновников от образования, в стране значительно увеличился показатель удовлетворенности работодателей качеством и актуальностью образовательных программ вузов, динамика за последние годы составила 28 процентов.
"Как показал рейтинг, 85 процентов образовательных программ вузов были согласованы с работодателями, 88 процентов образовательных программ прошли аккредитацию в признанных аккредитационных агентствах. Число трудоустроенных выпускников возросло на 12 процентов по сравнению с прошлым годом. Таким образом, средний процент трудоустройства в 2021 году составил 77 процентов", — сообщили в министерстве.
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