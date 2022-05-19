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Составлен рейтинг лучших и худших вузов Казахстана | BaigeNews.kz 19 мая, 17:42
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Фото: strategy2050.kz

Составлен рейтинг лучших и худших вузов Казахстана

Ежегодно перед выпускниками школ встаёт вопрос: куда пойти учиться? Этот выбор не всегда очевиден, так как известность вуза не всегда гарантирует качественное образование. В министерстве образования и науки регулярно проводят мониторинг и составляют рейтинги лучших вузов и аутсайдеров. Критерии подборки просты: вузы оценивали по карьерным перспективам выпускников, качеству образовательных программ и достижениям студентов, передает BaigeNews.kz.

В общем рейтинге среди многопрофильных вузов Казахстана лучшими признали:

- Евразийский национальный университет имени Гумилева;
- Торайгыров Университет;
- Казахстанско-немецкий университет.

Среди профильных вузов лидером стал КазГЮУ имени Нарикбаева. Также высокие позиции заняли Казахстанско-Британский университет, Университет Нархоз, Международный университет информационных технологий и Университет КИМЭП.

Аутсайдерами рейтинга в МОН считают Университет дружбы народов имени Куатбекова, Шымкентский университет, Университет Сырдария и Центрально-Азиатский инновационный университет.

Абитуриентам, которые выбрали медицинскую профессию, стоит обратить внимание на КазНМУ имени Асфендиярова. Этот университет занял лидирующую строчку по направлению "Здравоохранение и социальное обеспечение", по версии министерства образования и науки. Худшим вузом в области медицины стала Южно-Казахстанская медицинская академия.

По направлению "Юриспруденция" традиционно лидирует КазГЮУ имени Нарикбаева, сообщили в МОН.

По направлению "Педагогические науки" в лидерах — Евразийский национальный университет имени Гумилева. Самые низкие позиции занимают Университет дружбы народов имени Куатбекова, Шымкентский университет и Университет Сырдария.

В области "Информационно-коммуникационные технологии" лидирует МУИТ, в сфере "Сельское хозяйство и биоресурсы" — СКУ имени Козыбаева. По направлениям "Естественные науки, математика и статистика", "Искусство и гуманитарные науки", "Социальные науки, журналистика и информация" на первой строчке — Торайгыров Университет.
"Итоги рейтинга показали, что в число аутсайдеров вошли вузы, которые не провели работу по совершенствованию образовательных программ. Как правило, эти вузы мало инвестируют в образовательные программы, не привлекают преподавателей-практиков и ежегодно набирают абитуриентов с низкими баллами ЕНТ/КТ. В очередной раз обращаем внимание абитуриентов и их родителей на то, что при выборе университета необходимо ориентироваться на качество образовательных услуг. Как показала практика, вузы-аутсайдеры по итогам рейтинга МОН и работодателей впоследствии попадали в список закрываемых вузов", — отметили в министерстве.
Однако есть и положительная тенденция. В казахстанских вузах к учебному процессу стали чаще привлекать преподавателей с практическим опытом, особенно по практикоориентированным специальностям. Число преподавателей-практиков увеличилось до 75 процентов, показывает статистика. Ранее МОН внесло изменения в законодательство для того, чтобы отечественные вузы могли приглашать на работу профессионалов-практиков от производства, не являющихся штатными работниками и не имеющих ученые степени.
"Хороший показатель по опыту участия в программе академической мобильности, в том числе в зарубежных вузах, — 55 процентов выпускников. Наблюдаются значительные улучшения и по показателям цифровизации системы образования. Уже 90 процентов вузов имеют электронные библиотеки, 87 процентов вузов внедрили систему антиплагиата, 81 процент — систему прокторинга", — отметили в МОН.
По информации чиновников от образования, в стране значительно увеличился показатель удовлетворенности работодателей качеством и актуальностью образовательных программ вузов, динамика за последние годы составила 28 процентов.
"Как показал рейтинг, 85 процентов образовательных программ вузов были согласованы с работодателями, 88 процентов образовательных программ прошли аккредитацию в признанных аккредитационных агентствах. Число трудоустроенных выпускников возросло на 12 процентов по сравнению с прошлым годом. Таким образом, средний процент трудоустройства в 2021 году составил 77 процентов", — сообщили в министерстве.

#рейтинг вузов #вузы Казахстана
19 мая, 17:42
4216
Журналист

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