Состав правительства Мамина неприемлем - мажилисмены высказались об отставке Кабмина

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Во время пленарного заседания никто из депутатов так и не коснулся темы отставки правительства и митингов, которые охватили весь Казахстан. Журналисты поинтересовались их мнением в кулуарах.

Нынешний состав правительства - неприемлем

На пленарном заседании спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин не высказался о происходящих в стране событиях - волне митингов, охвативших Казахстан и отставке правительства. Депутаты подняли лишь вопрос формирования цены на сжиженный газ. Заседание глава Мажилиса традиционно покинул в окружении охраны, которая применяла силу и пресекала любые попытки задать вопрос Нигматулину, передает BaigeNews.kz.

В кулуарах некоторые депутаты отказались комментировать обстановку в стране. Например, Екатерина Смышляева.

"Мы комментируем конкретную ситуацию. Был депутатский запрос (по цене на газ - прим.авт.). Вы внимательно смотрели заседание? Мы комментируем конкретную ситуацию", - сказала депутат.

Но другую конкретную ситуацию - отставку правительства - она комментировать отказалась.

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Депутат от фракции НПК Ирина Смирнова оказалась более открытой. Она высказала возмущение работой состава правительства под руководством Аскара Мамина.

"Где наши министры, где наш министр торговли? Целое Министерство торговли. Чем он занимается? Где он ходит? Почему не регулируются все эти вопросы. Почему они не изучаются. Почему нет порядка? Мы должны задавать эти вопросы?" - сказала Ирина Смирнова.

"Состав правительства, который предлагался в январе прошлого года после выборов, - неприемлем. Мы сами говорили, предлагали кандидатуры, кто мог стать премьер-министром и министрами. Наш народ талантлив, образован и среди народа есть достойные люди, которые могли бы работать и министрами, и акимами, и т.д. Тасовать одну и ту же колоду абсолютно ни к чему. Мы в прошлом году предлагали премьер-министром нашего депутата Айбека Паяева, очень грамотный, принципиальный. И мы считаем, что он справится. (...) Депутатов НПК не услышали на самом деле. Правительство осталось в том составе, который есть. Мы сделали свои наказы этому правительству. Но правительство работало так, как работало. Как вы видите, вот и наработало. (...) Те люди, которые за эти годы не справились со многими вопросами, пусть они уже уходят и освободят место для других. Тем, кто смогут", - сказала Ирина Смирнова.

Она добавила, что еще в прошлом году НПК заявляла, что нужно сменить состав правительства.

Тем не менее на пленарном заседании, где обычно поднимаются насущные для казахстанцев вопросы, депутаты так и не высказались об этом.

"Надо подумать (об этих событиях - прим.авт.). Когда происходят такие события, здесь нельзя дать быстро оценку всему, что происходит. Надо всегда подумать, прежде чем сказать. И поэтому... Каждый из нас может сказать. Мы говорим, что народная партия год назад говорила о том, что данный состав правительства неприемлем. (...) Пока он исполняет обязанности (об Алихане Смаилове. - прим.авт.). Нужно обсуждать. Пока не могу сказать. Мы же видим - все, кто работал привели к тому, к чему привели", - сказала Ирина Смирнова.

Журналисты поинтересовались ее мнением по поводу привлечения войск для подавления митингов.

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"Я считаю, что войска не должны привлекаться. Войска и не привлекаются, насколько я знаю", - сказала Ирина Смирнова.

Азат Перуашев в свою очередь отметил, что депутаты "Ак жол" за два месяца до событий поднимались вопрос формирования цены на сжиженный газ и на ГСМ в целом.

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"Мы просили правительство разобраться с этой ситуацией, ответ правительства был о том, что ситуация под контролем. И как она "под контролем" - мы это сегодня видим. (...) Сегодня дискуссия вышла за рамки этого одного вопроса. Проблема безусловно не в газе, но толчком послужил газ. Чтобы рассуждать дальше, нам нужна более полная информация о том, что произошло. Отставка правительства это уже свершившийся факт. Сегодня все члены правительства являются исполняющими обязанности. Это решение главы государства уже принято. Мы работаем с тем правительством, которые есть. Или с теми и.о., которые есть. В этой ситуации я согласен с тем решением, которое принял глава государства", - сказал Азат Перуашев.

"Проблема не только в газе. Я, безусловно, поддерживаю решение главы государства. У любой проблемы есть фамилия-отчество. И прежде всего правительство отвечает за социально-экономическое положение в стране. И то, что в должной мере не были учтены интересы населения, и в целом сегодня мы видим, что происходит удорожание коммунальных тарифов, продуктов и т.д. Если они неадекватны доходам населения - безусловно, это большая проблема, и с ней надо разбираться", - добавил народный избранник.

"Я не считаю себя виноватой"

Он отметил, что задача любого правительства - своевременно адекватно решать вопросы и проблемы населения.

Но депутаты тоже принимают решения, влияющие на жизнь народа. Например, закон о газе и газоснабжении.

"Конкретно себя я не считаю ответственной за то, что происходит в Казахстане. Да, очень неприятная ситуация, мы все сопереживаем. Но вы знаете, что на сегодня была создана комиссия по поручению Главы государства. Сегодня будет совещание...", - сказала член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан Айгуль Нуркина.

Журналисты напомнили, что совещание уже состоялось.

"Я слышала, что только будет. Ну, видите, соцсети не работают. Я думаю, что уже по итогам работы самой правительственной комиссии будет понятно вообще, можно будет какие-то комментарии давать. О чем то говорить конкретно", - сказала депутат.

Журналисты отметили, что депутаты живут на народные деньги и на них же уезжают в регионы, где обязаны разъяснять населению принимающиеся законы.

"Мы не тратим народные деньги, мы едем в свои регионы и живем каждый у себя дома. Я, например, езжу в Павлодар, своим ходом и живу у себя дома. Эта ситуация для нас и для меня лично - я тоже, как и все, услышала, что повышение такое произошло. То есть с нами тоже это не обсуждалось", - сказала она.

"Так вы же принимали закон!" - напомнили журналисты.

"Мы принимали закон. Никто не говорит, что мы не принимали закон. Мы тоже понимаем, что необходимо сейчас повышать доходы населения, чтобы такие вещи не происходили. Понятно, что сейчас будет какое-то решение (социально-экономического характера. - прим.авт.) принято. Наверное, не только это (повышение цены на газ. - прим.авт.) способствовало тому, что люди вышли. Но все нужно решать в правовом поле, в конструктивном диалоге. Я так считаю. (...) Я не могу сказать, что я лично в чем-то (виновата - прим.авт.). По итогам совещания, которое провел глава государства, будут даны соответствующие поручения. И мы, как депутаты, со своей стороны будем оказывать всестороннюю поддержку. ... Возможно, да, необходимо разъяснять. Но мы, насколько есть возможность, выезжаем в регионы. И мы не скрываем это. Графики свои заранее определяем. Люди знают заранее, что мы приезжаем в регион. Мы ни от кого не бежим. И если возникают вопросы, мы со всеми отдельно работаем в регионах", - сказала Айгуль Нуркина.

Часть депутатов Мажилиса, Сената, местного уровня уже находится на местах, по ее словам. Но депутат не стала в сложившейся ситуации обвинять правительство.

"Говорить однозначно, что власть перестала слушать народ и слышать - я считаю, это неправильно. Я знаю, что и в регионах идут разъяснения", - сказала она.

Нельзя допускать человеческих потерь

Депутат Мажилиса Бакытбек Смагул отметил, что люди, вышедшие на митинги, требуют лучшей жизни.

"Это допустимо, но нужно понимать, что нельзя поддаваться провокациям и наносить ущерб государству и людям. То, что президент распустил правительство – свидетельство того, что власть слышит свой народ", - сказал он журналистам.

По его мнению, повторения сценария, который был в Жанаозене в 2011 году, не должно быть.

"То, что было в Жанаозене в 2011 году, не должно повториться в нашей стране, это должно стать для нас большим уроком. Нет ничего ценнее жизни. Люди имеют право выходить на мирные митинги в рамках закона. Полиция не должна применять оружие, нам нельзя допускать человеческих потерь. Нельзя поддаваться на провокации. В этом случае власть обязана призвать людей к порядку, ведь казахстанцы хотят жить в спокойствии", - сказал Бакытбек Смагул.

Если народ потребует отставки Парламента, депутат готов будет уйти.

"В случае, если народ Казахстана потребует отставки действующего Парламента, то я готов сложить депутатские полномочия. Я не держусь", - сказал он.

Одно из требований митингующих - избирать депутатов не через партии, а через выборы.

"На сегодняшних собраниях, я думаю, будут рассмотрены эти вопросы. (...) Я вышел из больницы только вчера. Самое главное, что на контроле у Президента, создана комиссия. Сегодня для решения актуальных вопросов будет собрание, будут найдены решения. Что бы ни было, мы должны сохранять спокойствие. Таких случаев в демократических странах много, это тенденция. То, что требует народ, нужно выполнить", - сказал депутат.

Напомним, по Казахстану в первые дни 2022 года прокатилась волна протестов. Начались они 2 января с Жанаозена. Там горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

4 января правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "ҚазМұнаГаз". После этого в Актобе протестующие также потребовали снизить цену на газ и освободить тех, кого задержали за участие в митинге. В итоге стоимость газа в Актобе снизят до 50 тенге за литр.

Вечером 4 января протесты в Алматы вылились в беспорядки. Сообщается, что сгорели полицейские служебные авто, ранен полицейский.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев дважды обращался к протестующим. Он призвал их не поддаваться на провокации, проявить благоразумие и пообещал, что законные требования будут внимательно учтены.

В Мангистау и Алматы, а также Алматинской области ввели режим чрезвычайного положения. Здесь на период режима ЧП ввели комендантский час. Он будет действовать с 23:00 до 07:00. Указывается, что режим ЧП вводится в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан, в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан на период с 01:30 5 января 2022 года до 00:00 19 января 2022 года.

Кроме того, 5 января Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране и дал ряд поручений.