Сослуживец подозревается в ранении офицера в Балхашском гарнизоне, сообщает BaigeNews.kz
со ссылкой на Главную военную прокуратуру.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, создана межведомственная следственно-оперативная группа Карагандинского отдела Центрального регионального ВСУ МВД РК. Пострадавший военнослужащий воинской части 53898 Министерства обороны прооперирован, находится в крайне тяжёлом состоянии. Подозреваемый — его сослуживец — 31 мая 2022 года задержан и водворен в ИВС Балхаша. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий", — сообщается в пресс-релизе
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что офицер получил ранение из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием.