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Сослуживец подозревается в ранении офицера в Балхашском гарнизоне | BaigeNews.kz 2 июня, 10:27
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Фото: © Baigenews.kz/Артем Чурсинов

Сослуживец подозревается в ранении офицера в Балхашском гарнизоне

Сослуживец подозревается в ранении офицера в Балхашском гарнизоне, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, создана межведомственная следственно-оперативная группа Карагандинского отдела Центрального регионального ВСУ МВД РК. Пострадавший военнослужащий воинской части 53898 Министерства обороны прооперирован, находится в крайне тяжёлом состоянии. Подозреваемый — его сослуживец — 31 мая 2022 года задержан и водворен в ИВС Балхаша. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий", — сообщается в пресс-релизе

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что офицер получил ранение из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием.
#происшествия #военные #Министерство обороны РК #Стрельба
2 июня, 10:27
1856
Журналист

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