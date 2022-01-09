"Есть вспышки ожесточенного сопротивления террористов" — ситуация в Алматы

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Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор.

В Алматы до сих пор есть вспышки ожесточенного сопротивления террористов. Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщил заместитель акима Ержан Бабакумаров.

По словам замакима мегаполиса, боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор.

"Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления", — отметил поздно вечером 8 января Ержан Бабакумаров.

Напомним, как и по всей территории Казахстана, в Алматы с 23.00 до 7.00 действует комендантский час.

Между тем, жителей той же Мангистауской области еще 7 января жестко предупредили, что "будут стрелять на поражение" в случае нарушения режима ЧП, а в Павлодарской области отмечается отсутствие фактов мародерства.

Режим ЧП по всей стране был введен из-за того, что по Казахстану прокатилась волна протестов. Начались они 2 января с Жанаозена. Там горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

4 января правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "ҚазМұнаГаз".

После этого в Актобе протестующие также потребовали снизить цену на газ и освободить тех, кого задержали сегодня за участие в митинге. В итоге стоимость газа в Актобе снизят до 50 тенге за литр.

Но вечером 4 января протесты в Алматы вылились в беспорядки.

Вечером 5 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана, акцентировав внимание на высокую организованность хулиганствующих элементов и на тщательно продуманный план действий заговорщиков, которые, по его словам мотивированы финансово. Глава страны, который с этого дня возглавил также и Совет безопасности РК, выразил абсолютную уверенность, что наш мудрый народ преодолеет все трудности.

Затем, указами Президента РК Касым-Жомарта Токаева было дополнительно введено чрезвычайное положение в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Туркестанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской областях, а также городе Шымкенте.

Еще ранее чрезвычайные положения были введены в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.

В целом по стране, по данным национальной палаты предпринимателей "Атамекен", бизнесу из-за беспорядков и погромов нанесен ущерб на сумму до 90 миллиардов тенге. Одни только магазины торговых сетей были разрушены и разграблены на более чем 40 миллиардов тенге, не говоря о значительном ущербе, который был причинен коммерческим и государственным организациям как в Алматы, так и в Таразе, Кызылорде, Шымкенте и других областных центрах. Только в ночь на пятое января в Алматы бандитами были сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады "скорой помощи", пожарные автомашины. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. В десяти регионах страны выявлено около 920 пострадавших субъектов бизнеса, причем, подавляющая часть их находится в Алматы.

Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, зафиксированы случаи изнасилования. Пострадали 10 медработников, получили ранения сотни военнослужащих Национальной гвардии, двое из которых погибли. Погибло 18 полицейских, тела двух из них были найдены с отрезанными головами, до 300 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

Общая численность террористов, напавших только на Алматы, по официальным данным, озвученным президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, достигает 20 тысяч человек. Террористам грозит наказание пожизненным заключением.

Стало также известно, что ранее снятый с должности председателя Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов арестован. А первый президент государства, Елбасы Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана и призывает всех казахстанцев объединиться вокруг действующего легитимного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в борьбе за стабильность и восстановление правопорядка в стране.