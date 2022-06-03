Сомнительные наклейки с QR-кодом убрали с остановок в Алматы

С автобусных остановок Алматы убрали наклейки с QR-кодом о рекламе криптовалюты, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата города.
QR-код ведёт на сомнительную страницу "Криптовалютная биржа НБК". В Управления городского планирования и урбанистики Алматы назвали это объявление несанкционированной рекламой.
Сотрудники ведомства удалили все незаконные рекламные наклейки. Для выяснения факта принадлежности рекламы к финансовой пирамиде информация направлена в управление полиции Бостандыкского района Алматы.