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Сомнительные наклейки с QR-кодом убрали с остановок в Алматы | BaigeNews.kz 3 июня, 16:26
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Фото: пресс-службы акимата Алматы

Сомнительные наклейки с QR-кодом убрали с остановок в Алматы

С автобусных остановок Алматы убрали наклейки с QR-кодом о рекламе криптовалюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

QR-код ведёт на сомнительную страницу "Криптовалютная биржа НБК". В Управления городского планирования и урбанистики Алматы назвали это объявление несанкционированной рекламой.



Сотрудники ведомства удалили все незаконные рекламные наклейки. Для выяснения факта принадлежности рекламы к финансовой пирамиде информация направлена в управление полиции Бостандыкского района Алматы.
#финансовая пирамида #остановка #Алматы #криптовалюта
3 июня, 16:26
912
Журналист

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