Сохраняются риски попыток реставрации позиций прежнего правящего клана — Талгат Калиев

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"Во многом это было связано с председательством в партии как самого президента, так и распространённой по вертикали практикой руководства акимами в её филиалах. По сути, в стране сформировался параллельный чиновничий класс, надо признать, мало пользовавшийся популярностью и доверием в обществе. Поэтому решение президента Касым-Жомарта Токаева должно устранить сложившиеся деформации. Согласно новым поправкам в Конституцию, президенту, председателю и судьям Конституционного суда, членам Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии отныне будет запрещено членство в политических партиях", — сообщил Талгат Калиев.Он отметил, что это предполагает соблюдение принципа их равноудалённости от всех политических сил в стране и руководство в действиях не политической конъюнктурой, а буквой закона и интересами страны. То есть, в обновлённой Конституции появится список должностных лиц, которым законодательно будет запрещено заниматься политикой во время осуществления своих полномочий.
"Вместе с тем сохраняются риски попыток реставрации позиций прежнего правящего клана, в том числе, путём эксплуатации открывающихся возможностей. Нет никаких гарантий, что за какими-то из новых партий будут стоять представители семьи или олигархов, что громкие разоблачения будут продиктованы гражданской позицией, а не информационными войнами. Учитывая, что значительная часть экономики всё ещё сконцентрирована в руках прежних кланов, вероятность их попыток восстановить позиции и прежние порядки можно оценивать как чрезвычайно высокую", — говорится в публикации.По мнению Калиева, зависеть это во многом будет не от поведения власти, а от способности общества распознать их и не оказаться вновь в плену прежних искажений.
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