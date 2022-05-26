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Сохраняются риски попыток реставрации позиций прежнего правящего клана — Талгат Калиев | BaigeNews.kz 26 мая, 11:54
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Фото: inform.kz

Сохраняются риски попыток реставрации позиций прежнего правящего клана — Талгат Калиев

Известный казахстанский политолог Талгат Калиев высказался по поводу вероятности прежних кланов восстановить свои позиции, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом он написал своём Telegram-канале. По словам Калиева, благодаря десятилетиям консервации политического процесса под лозунгом "Сначала экономика, затем политика" в стране распространились искаженные представления о данной сфере жизни государства.

Депутатов стали путать с чиновниками, назначаемых чиновников стали называть политиками, а партии в массовом представлении утратили свою сущностную роль. Более того, функционеров, как минимум, правящей партии стали воспринимать как чиновников, отметил политолог.
"Во многом это было связано с председательством в партии как самого президента, так и распространённой по вертикали практикой руководства акимами в её филиалах. По сути, в стране сформировался параллельный чиновничий класс, надо признать, мало пользовавшийся популярностью и доверием в обществе. Поэтому решение президента Касым-Жомарта Токаева должно устранить сложившиеся деформации. Согласно новым поправкам в Конституцию, президенту, председателю и судьям Конституционного суда, членам Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии отныне будет запрещено членство в политических партиях", — сообщил Талгат Калиев.
Он отметил, что это предполагает соблюдение принципа их равноудалённости от всех политических сил в стране и руководство в действиях не политической конъюнктурой, а буквой закона и интересами страны. То есть, в обновлённой Конституции появится список должностных лиц, которым законодательно будет запрещено заниматься политикой во время осуществления своих полномочий.

В свою очередь, абсолютно логичным стал принцип избрания спикером мажилиса лидера партии парламентского большинства, считает политолог. Поскольку именно избираемые, а не назначаемые представители власти являются полноценными политиками и именно за их места разворачиваются электоральные гонки.

По словам политолога, по сути, в настоящее время в стране формируется классическая конфигурация, стимулирующая рост политической активности. Чему свидетельством можно считать ряд состоявшихся заявлений о намерениях создания новых партий.
"Вместе с тем сохраняются риски попыток реставрации позиций прежнего правящего клана, в том числе, путём эксплуатации открывающихся возможностей. Нет никаких гарантий, что за какими-то из новых партий будут стоять представители семьи или олигархов, что громкие разоблачения будут продиктованы гражданской позицией, а не информационными войнами. Учитывая, что значительная часть экономики всё ещё сконцентрирована в руках прежних кланов, вероятность их попыток восстановить позиции и прежние порядки можно оценивать как чрезвычайно высокую", — говорится в публикации.
По мнению Калиева, зависеть это во многом будет не от поведения власти, а от способности общества распознать их и не оказаться вновь в плену прежних искажений.
#политика #экспертное мнение #поправки в Конституцию
26 мая, 11:54
1951
Журналист

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