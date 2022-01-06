Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Собравшиеся на площади "Ынтымак" в Актау начали расходиться
Собравшиеся на площади "Ынтымак" в Актау начали расходиться | BaigeNews.kz 6 января, 16:56
559
Фото: lada.kz

Собравшиеся на площади "Ынтымак" в Актау начали расходиться

На площади "Ынтымак" в Актау по-прежнему много людей. Однако они начинают расходиться, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сообщается, что ситуация в Актау остается сложной – нет интернета, остаются перебои с сотовой связью и мобильным интернетом, супермаркеты и магазины не работают. Купить продукты можно в небольших торговых точках, но они отпускают товар только за наличные. А из-за отсутствия интернета снять наличные в банкоматах нельзя. Однако поступила информация, что собравшиеся на площади "Ынтымак" люди начали расходиться.

"Некоторые люди начинают расходиться с площади "Ынтымак". До сих пор на главной площади Актау огромное количество людей, но даже те активисты, которые ранее призывали горожан приходить на площадь, стоять до конца - сейчас призывают сохранять спокойствие, расходиться по домам и не собираться. Также выступил комендант (города) с обращением, который предупредил всех актаусцев, чтобы они не собирались и не поддавались на провокации, потому что все их незаконные действия будут преследоваться по закону", - рассказал корреспондент "Хабар 24".

Напомним, в Национальном банке РК объяснили, почему банкоматы банков второго уровня в Казахстане не пополняются наличными деньгами. ранее стало известно, что в Казахстане приостановлена работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня. У банкоматов скапливаются большие очереди, так как люди пытаются снять деньги, чтобы расплачиваться наличными. Кроме того, сообщалось, что в ходе беспорядков в Алматы мародеры грабили отделения банков, магазины, ТРЦ.


#режим ЧП #протесты #беспорядки
6 января, 16:56
559
Журналист

Рекомендуем