Собравшиеся на площади "Ынтымак" в Актау начали расходиться

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На площади "Ынтымак" в Актау по-прежнему много людей. Однако они начинают расходиться, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сообщается, что ситуация в Актау остается сложной – нет интернета, остаются перебои с сотовой связью и мобильным интернетом, супермаркеты и магазины не работают. Купить продукты можно в небольших торговых точках, но они отпускают товар только за наличные. А из-за отсутствия интернета снять наличные в банкоматах нельзя. Однако поступила информация, что собравшиеся на площади "Ынтымак" люди начали расходиться.

"Некоторые люди начинают расходиться с площади "Ынтымак". До сих пор на главной площади Актау огромное количество людей, но даже те активисты, которые ранее призывали горожан приходить на площадь, стоять до конца - сейчас призывают сохранять спокойствие, расходиться по домам и не собираться. Также выступил комендант (города) с обращением, который предупредил всех актаусцев, чтобы они не собирались и не поддавались на провокации, потому что все их незаконные действия будут преследоваться по закону", - рассказал корреспондент "Хабар 24".

Напомним, в Национальном банке РК объяснили, почему банкоматы банков второго уровня в Казахстане не пополняются наличными деньгами. ранее стало известно, что в Казахстане приостановлена работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня. У банкоматов скапливаются большие очереди, так как люди пытаются снять деньги, чтобы расплачиваться наличными. Кроме того, сообщалось, что в ходе беспорядков в Алматы мародеры грабили отделения банков, магазины, ТРЦ.



